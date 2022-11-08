سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

تباين سعر صرف الدينار الكويتي، في البنوك، بعد أن تعدى سعره الـ75 جنيهًا خلال الأيام الماضية.

وتنشر «الوطن»، سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر في مصر 2022، في بعض البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدينار في بنك مصر

سجل سعر الدينار اليوم الثلاثاء مع بداية معاملات بنك مصر نحو 75.41 جنيه للشراء و78.57 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي 24.25 جنيه للشراء و23.30 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرفه داخل بنك العربي الأفريقي 74.96جنيه للشراء و82.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار في البنك المركزي

سجل سعر الدينار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر، نحو 78.39 جنيه و78.70 جنيه للبيع، وذلك فق الموقع الإلكتروني للبنك اليوم.

سعر الدينار في البنك الأهلي

سجل سعر صرف الدينار المصرف المتحد 73.48 جنيه للشراء و78.73 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك، وسجل في بنك الإسكندرية سعر في البنك التجاري الدولي 73.59 جنيه للشراء و78.73 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر صرف الدينار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 75.49 جنيه للشراء و78.75 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني للبنك.