عضو «النواب»: مصر ستجعل «COP 27» نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية

أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بالتنظيم العالمي لقمة المناخ «COP 27»، المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة كبيرة من ملوك ورؤساء الدول والحكومات ومنظمات أهلية وإعلامية وشباب من كل بلاد العالم.

«موسى»: وسائل الإعلام الأوربية تتحدث عن «COP 27»

وأوضحت «موسى»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن اهتمام وسائل الإعلام الأوربية والعالمية بهذه القمة، جاء ليسلط الضوء على تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ستعمل على جعل المؤتمر نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا والعالم؛ ما يؤكد مدى اهتمام العالم بمصر وخاصة عقب تسخير كافة إمكانياتها للخروج بمؤتمر ناجح تنظيميا.

الاستفادة من القمة

وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة أن الاستفادة من هذه القمة وتنفيذ التوصيات التي ستصدر منها على أرض الواقع، مشيرة إلى مدى اهتمام العالم بقضية بالتغيرات المناخية، خاصة في ظل ما يحدث الآن في العالم من أوضاع بالغة الخطورة على البيئة، وخاصة ما يصدر عن الدول الصناعية الكبرى.