انطلاق مبادرة «كفالة صحية» لدعم الطفل اليتيم في بني سويف

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، استكمال دعمها للأطفال الأيتام، وذلك من خلال مبادرة «كفالة صحية» لدعم الطفل اليتيم، حيث يجرى توفير كفالة وعلاج له، ووضعه على رأس الأولويات؛ لتمكينهم من تلقي العلاج المناسب لدى أفضل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

تضامن بني سويف: نهتم بشريحة الأيتام وتلبية احتياجاتهم

وأكدت أمل أبو عزوز، وكيلة مديرية تضامن بني سويف، أن مبادرة كفالة صحية لدعم الطفل اليتيم جاءت تأكيدًا على اهتمام المديرية لهذه الشريحة، وتستهدف تلبية وتأمين احتياجات الأطفال الأيتام في قرى محافظة بني سويف الأشد احتياجًا، من خلال علاجهم في افضل المراكز الطبية، فضلا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأن الجميع خلفهم بدعمهم ومساعدتهم حتى يصلوا إلى بر الأمان.

الأورمان: نضع الطفل اليتيم على رأس اولوياتنا

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مبادرة «كفالة صحية» لدعم الطفل اليتيم جاءت استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها وخاصة الجانب الصحي ونجحت خلالها في علاج الآلاف من الأطفال الأيتام بمحافظة بني سويف.

وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى أن الجمعية لديها العديد من الدور لرعاية الأيتام والأيتام المعاقين على مستوى الجمهورية وتقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم من الأسوياء وذوي الإعاقة.