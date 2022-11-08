فعاليات «التنسيقية» اليوم.. جولات في المحافظات ولقاءات مع قيادات الأحزاب

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد جلساتها النقاشية والندوات واللقاءات مع أهالي المحافظات، وكذلك قيادات الأحزاب والتيارات المختلفة، للحديث عن أبرز القضايا والملفات التي من المقرر مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والتفكير في حلول للتحديات التي تواجهها الدولة.

لقاءات جماهيرية لنواب وأعضاء التنسيقية

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، أبرز فعاليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، إذ يلتقي محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، مع مجموعة من أبناء وشباب مطروح بقاعة المجلس الشعبي المحلي بمطروح.

كما تلتقي نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع عدد من السيدات النوبيات وأبناء النوبة وذلك بـ«مركز إحياء التراث الكنزي» في حي عابدين.

ويعقد نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءا جماهيريًا بمركز شباب قرية المهدية حول دور المجتمع المحلي.

التنسيقية تلتقي القيادات الحزبية

وتتضمن فعاليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أيضًا لقاء نواب التنسيقية مع قيادات حزب الحركة الوطنية، عصر اليوم، ويمثل وفد التنسيقية المشارك النواب «رحاب عبدالغني، وهيام الطباخ، وهيام فاروق، وراجية الفقي، ومدحت علم الدين، وأمير بشرى، وعماد سلامة، ويوستينا جورج».

كما يلتقي نواب التنسيقية بقيادات حزب الإصلاح والتنمية، ويمثل وفد التنسيقية «مارسيل سمير، ومي كرم جبر، ومحمود بدري، ورامي جلال، وعلاء مصطفى، وماجد الفقي، وجهاد سيف، ودينا المقدم، ونسمة حمدي».