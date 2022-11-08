خبير بيئي: الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل تحد من تغير المناخ

تزامناً مع انطلاق مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر على أرضها في مدينة شرم الشيخ، لمناقشة واحدة من أهم القضايا التي تهدد كوكب الأرض وهي تغير المناخ، تحدث الخبراء عن ضرورة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، ولذلك نستعرض فوائد الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل على البيئة، وأهمية ودور الغطاء النباتي والغابات في حماية البيئة.

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، الخبير البيئي وأستاذ الدراسات البيئية، إن هناك أنواع من الأكياس البلاستيكية قابلة للتحلل، التي تخلص البيئة من العديد من المشكلات لأنها تستغرق ستة أشهر ثم تتحلل بشكل طبيعي لأنها تُنتج من النباتات، على عكس باقي الأكياس التي لا تتحلل.

الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل ودورها في الحفاظ على البيئة

وأضاف الخبير البيئي وأستاذ الدراسات البيئية، في تصريحات لـ «الوطن»، إن الغابات، والأشجار والغطاء النباتي، بشكل عام يعمل على تحسين كبير في البيئة، لأنه يمتص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويقلل نسبته في الجو وينتج لنا الأكسجين، ويساعد في التقليل من تداعيات تغير المناخ.

الغابات غطاء أخضر لكوكب الأرض

وتابع «سمعان»، أن الغابات لها أهمية شديدة فهي تشكل غطاء أخضرعلى كوكب الأرض، وتساعد في الحفاظ على التورازن البيئي ولها تأثير مفيد على المناخ، والحفاظ على الكوكب من التصحر، كما أنها مرعى وموطن لأنواع عديدة من الحيوانات، ويكمن دورها هنا في الحفاظ على التنوع البيولوجي والأهمية الأكبر على حياة الإنسان فهي تنتج الأكسجين من خلال عملية البناء الضوئي، وهي عملية مهمة لمساعدة الكائنات الحية على التنفس وامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يسبب الأحتباس الحراري.