إعدام 285 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في السويس

شن مكتب مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بالسويس حملتين استهدفتا المنشآت الغذائية بأحياء المحافظة، وأسفرتا عن إعدام 285 كيلو جراما أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغلق 16 منشأة، وتحرير 26 محضرا.

ومن جانبه، قال الدكور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، في بيان صحفي، إن الحملتين استهدفتا 16 منشأة حيوية في أحياء فيصل والسويس وعتاقة، وأسفرتا عن غلق 8 منشآت لعدم وجود تراخيص ولتشكيلها خطر داهم على الصحة العامة، مضيفاً أنه تم سحب 25 عينة للتحليل في معامل وزارة الصحة.

وتابع وكيل وزارة الصحة، أن الحملتين نفذتا إعدام 285 كيلو جرام أغذية متنوعة، و20 لتر زيت قلي، وتم تحرير عدد 26 محضر جنح خلالهما.

استمرار الحملات على المنشآت الغذائية

وأكد «الحفناوي» استمرار الرقابة على الأغذية بمحافظة السويس لضمان وصول منتج غذائي آمن لكل مواطن، وفقاً لتوجيهات وتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، ووفقا لتشديدات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمراقبة الأسواق والمنشآت حفاظاً على الصحة العامة.