«الصحة»: الانتهاء من خريطة مصر الصحية.. واستراتيجيتنا هدفها المواطن

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك مشروعًا يجري العمل عليه لربط كل الرعايات والحضانات بالغرفة الرئيسية التابعة للوزارة، بما فيها المستشفيات الخاصة والأهلية والحكومية للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.

وتابع «عبدالغفار» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى الانتهاء من الخريطة الصحية لمصر، وهي في مرحلة المراجعة النهائية وتشمل كافة المعلومات عن المنظومة الصحية في مصر بداية من عدد المستشفيات والخدمات المقدمة للمرضى، إلى جميع ما يخص المنظومة.

الخريطة الصحية لمصر

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الخريطة الصحية ستعمل على توفير الخدمات الطبية التى يحتاجها المواطن داخل كل محافظة على حدة، من خلال تحديد التخصصات الطبية في كل محافظة والقوى البشرية العاملة والمنشآت الطبية الموجودة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن وزارة الصحة والسكان تتبنى استراتجية وآلية هدفها تطوير وتحسين المنظومة الصحية، وتعتمد على برامج زمنية وفقًا للأولويات والاحتياجات المتعلقة بكل منشأة صحية.

المركز الإقليمي للإسعاف في مؤتمر المناخ

وعن مؤتمر المناخ، أعلن متحدث الصحة، أن خطة التأمين للمؤتمر تتم على أعلى مستوى، موضحًا أن المركز الإقليمي للإسعاف يستهدف حماية المشاركين من الإصابة بالأمراض المعدية وتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ والفحوصات التشخيصية لهم.

وأضاف: يشمل المركز الإقليمي 170 سيارة إسعاف مجهزة بوحدات عناية مركزة، و12 سكوتر إسعاف كهربائي، وسيارات تدخل سريع، وسيارات جولف و«لانش» إسعاف بحري، فضلًا عن الخدمات العلاجية والخدمات الإسعافية وخدمات المستشفيات، مؤكدًا أن المستشفي الميداني في شرم الشيخ جهزت على أعلى مستوى.