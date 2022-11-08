كبير مفوضي الرئاسة المصرية بـCOP27: قادة العالم يشاركون في 6 موائد حوارية

قال السفير محمد نصر كبير مفوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، إنه منذ اختيار مصر لاستضافة القمة جرى تنظيم حملة سياسية واسعة جدًا في الداخل والخارج استمرت عاما، لعبت فيها وزراة البيئة دورًا مهمًا في زيادة رفع مستوى الوعي البيئي داخل كل المؤسسات، وعلى مستوى الخارج جرى حشد الدعم الدولي للتعامل مع التغيرات المناخية.

جهود الدولة للاستعداد لـCOP27

وأضاف «نصر» في حوار على هامش مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، أذيع على «القناة الأولى المصرية»، أن الجهود المبذولة للاستعداد القمة تمت من خلال المشاركات وعدد من المؤتمرات الوزارية، سواء تلك التي استضافتها مصر بالتعاون مع المملكة المتحدة أو ترأستها مصر أو دفعت بها، إضافة إلى الجهود المبذولة بالمفاوضات من خلال المفاوضيين وكبار المفاوضين بمصر، وعدد من العواصم الدولية.

حضور عدد كبير من قادة العالم

وأوضح كبير مفوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، أن الجهود المبذولة للإعداد للقمة أتت بثمارها بعد حضور 110 من قادة ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات لمؤتمر المناخ للحديث عن التغيرات المناخية، ولم يكتفوا بالحضور فقط بل يشاركون في 6 موائد حوارية أقيمت أمس، وهو من ضمن الإضافات التي قامت بها مصر هذا العام، مع التركيز على موضوعات لها علاقة بالمناخ وبالمسار التفاوضي، كالأمن الغذائي والأمن المائي والتأثيرات الواقعة على المجتمعات الهشة.