جدول قناة مدرستنا 2 لطلاب المرحلة الإعدادية.. حتى 13 نوفمبر 2022

عرضت الصفحة الرسمية لقناة مدرستنا 2 على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جدول البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية بداية من الصف الأول وحتى الثالث الإعدادي، في الفترة ما بين 6 و12 نوفمبر الجاري.

جدول قناة مدرستنا 2 للمرحلة الإعدادية

وفي السطور التالية، ينشر موقع «الوطن» جدول قناة مدرستنا 2 للمرحلة الإعدادية 2022-2023 في الفترة بين 6 و12 نوفمبر الجاري، والذي جاء كالتالي:

جدول البرامج التعليمية للصف الأول الإعدادي

وتبدأ البرامج التعليمية لطلاب الصف الأول الإعدادي بداية من الساعة 2 ظهرًا، وتتضمن اليوم الثلاثاء لغة إنجليزية، وغدا الأربعاء دراسات اجتماعية، والخميس لغة عربية.

جدول البرامج التعليمية للصف الثاني الإعدادي

ويبدأ جدول إذاعة البرامج ودروس الصف الثاني الإعدادي اليوم الثلاثاء لمادة الرياضيات والـMATH، وغدا الأربعاء علوم وSCIENCE، ويمكن متابعة البرامج التعليمية المختلفة كالآتي:

جدول البرامج التعليمية للصف الثالث الإعدادي

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي متابعة البرامج التعليمية، التي تعرض اليوم الثلاثاء، اللغة الانجليزية والرياضيات، وغد الأربعاء تعرض برنامج دراسات اجتماعية، وعلوم، ويمكن متابعة باقي البرامج التعليمية الآتية:

تردد قناة مدرستنا 2 للمرحلة الإعدادية

ويمكن متابعة تردد قناة مدرستنا 2 للمرحلة الإعدادية من خلال المعلومات التالية: التردد: 10777، القمر الصناعي: النايل سات، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ويمكن لطلاب المرحلة الإعدادية متابعة البرامج التعليمية المختلفة عبر تطبيق مدرستنا 1، المجاني على متاجر الهواتف الذكية المختلفة، الذي يعرض البرامج والدروس التعليمية المختلفة.