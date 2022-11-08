في عيد ميلاده.. أول أجر حصل عليه محيي إسماعيل بفيلم «بئر الحرمان»

يحتفل الفنان محيي إسماعيل، اليوم بعيد ميلاده، الـ 76، حيث شارك خلال مسيرته الفنية بالعديد من الأدوار المركبة، التي احتل بها مكانة كبيرة لدى جمهوره، وقدم 17 عقدة في أعماله.

محيي إسماعيل يكشف بدايته الفنية

وكان محيي إسماعيل، كشف خلال لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة»، التي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، علي شاشة قناة «dmc»، عن بدايته الفنية، حيث قال:«بدأت التمثيل منذ 52 سنة في السينما العالمية خاصة الإيطالية، وبعد الإخوة الأعداء قعدت فى البيت 4 سنين اكتشفت وقتها العقد والعبث وجسدت في أعمالي 17 عقدة».

محيي إسماعيل يكشف أول أجر حصل عليه

وكشف محيي إسماعيل خلال لقاء ببرنامج «100 سؤال»، عن أول أجر حصل عليه، في حياته الفنية، حيث كان 100 جنيه نظير دوره في فيلم بئر الحرمان، الذي شاركت في بطولتة الفنانة سعاد حسني.

آخر أعمال محيي إسماعيل

جدير بالذكر أن آخر عمل فني للفنان محيي إسماعيل، كان فيلم «الكنز 2»، عام 2019، وكانت تدور أحداثه حول حكايات حتشسبوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.