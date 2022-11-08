غيوم ورياح على العريش.. واستعدادات مكثفة لمواجهة الأمطار المحتملة

انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ في مدن وقرى شمال سيناء، إذ هبت رياح باردة على جميع المناطق، زادت سرعتها في المناطق الصحراوية والساحلية بالمحافظة، وشوهدت أمواج البحر مرتفعة قرابة مترين بسبب الرياح العكسية الشمالية الغربية التي تضرب المنطقة.

انخفاض درجات الحرارة بمعدل 2 درجة مئوية عن أمس

أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش اليوم، في بيان، أن درجات الحرارة انخفظت بشكل ملحوظ عن أمس، بمعدل درجتين مئوية؛ لتسجل 22 درجة مئوية في العريش وما حولها، وشهدت مدن المحافظة الصحراوية والساحلية هبوب للرياح الباردة، بدأت منذ ساعات الصباح الأولى، وقد انجلت الشابورة التي سيطرت على الطرق الرئيسية خارج المدن منذ قرابة الواحدة ليلا حتى بزوغ شمس النهار.

وأضاف المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، أن هناك اعتدالًا في درجات الحرارة بعد انكسار الموجة الحارة التي كان آخرها مساء أمس، وهناك غيوم بسماء المنطقة، وأجواء المحافظة تعتبر بين صحو وغائم حتى اللحظات، مع احتمالية سقوط أمطار.

تنظيف بالوعات الصرف الصحي

وأكد مجلس مدينة العريش، أنه قام بتنظيف بالوعات تصريف الأمطار، تحسبًا لتساقط أمطار خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن سيارات النظافة بالمجلس ومعدات الصرف والعاملين بالصيانة والحملة قاموا بتسيير قرابة 90% من بيارات الصرف الموجود بوسط المدينة.

وأشار مكتب العلاقات العامة بمجلس مدينة العريش، أن نقاط تجمع مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية تم علاجها أواخر فصل الشتاء الماضي، وذلك بعمل بلاعات صرف صحي لسرعة عملية التصريف، والعمل على عدم تواجد رواكد لمياه الأمطار بنهر الطريق.