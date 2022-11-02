إصابة شاب في العريش بسبب انهيار سور منزله

أصيب شخص نتيجة انهيار سور منزله الكائن بوسط العريش نتيجة الأمطار التي ضربت المنطقة اليوم.

ونقلت سيارة الأسعاف الشاب إلى مستشفى العريش العام بعد إصابته في الفك السفلي نتيجة انهيار سور منزل عليه، نتيجة لتساقط الأمطار الغزيرة.

وقال مصدر طبي بقسم الاستقبال والطوارئ إن الشاب يبلغ من العمر 17 عامًا، ويدعى سعد وليد سعد، ووصل إلى المستشفى مصابا بإصابة متوسطة نتيجة وقوع سور منزل عليه.

بلاغ للأجهزة الأمنية

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بانهيار سور منزل بحي السمران بوسط العريش، ما أسفر عنه أصابة أحد الشباب بجروح بالفك، وتم نقله إلى المستشفى.

إصلاح أحد أعمدة الإنارة بوسط المدينة

في سياق منفصل، أصلحت شركة الكهرباء أحد الأعمدة بشارع الأزهر بوسط العريش، والذي كان قد وقع الساعات الماضية نتيجة الأمطار والرياح الشديدة التي ضربت بعض المناطق بمدينة العريش.

وكان أهالي شارع الأزهر تقدموا باستغاثة عاجلة لمجلس مدينة العريش من خطر وقوع أحد أعمدة الأنارة بالشارع الفرعي القريب من شارع وسط المدينة، وذلك نتيجة الأمطار، خوفًا على الأطفال والمارة من سكان تلك المناطق.

الجدير بالذكر أن أمطارًا متوسطة وغزيرة ضربت بعض الأماكن بشمال سيناء، ولم يعلن قسم الطوارئ بالمحافظة عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات نتيجة ذلك.