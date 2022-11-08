بدء تنفيذ 4 محاور جديدة للطرق بمركز الشيخ زويد في شمال سيناء

أكد اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، البدء في تنفيذ 4 محاور جديدة للطرق بمركز ومدينة الشيخ زويد.

وأضاف «الخولي» خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته، وبحضور سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، ومديري القطاعات والإدارات المعنية والشركات المنفذة.

طرق محورية هامة غرب وجنوب الشيخ زويد

وأشار نائب محافظ شمال سيناء إلى أن المحاور هي: الطريق الدولي من مزلقان الشعراوي بالشلاق وحتى مدخل قرية أبو طويلة، بطول 6 كيلومترات، والطريق الدائري من الطريق الدولي وحتى تجمع الصوالحة، بطول 9 كيلومترات، ومحور طريق الضرائب - ساحل البحر بطول 5 كيلو مترات، ومحور طريق الجورة - ساحل البحر بطول 14 كيلو مترا.

تقرير تفصيلي للأعمال التي تجرى بالطرق

ووجه نائب المحافظ، رئيس المدينة بإعداد تقرير تفصيلي عن الأعمال التي تجرى بالطرق، والتنسيق ما بين القطاعات المختلفة، خاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحى والتليفونات، لسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، ومعاونة الشركات المنفذة.

ولفت اللواء هشام الخولي إلى أن تنفيذ المحاور الجديدة للطرق بشمال سيناء، لخدمة أهالى المحافظة، بناء على توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات تنموية كبري في المحافظة، وبدعم من الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.