وظائف الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.. اعرف طريقة التقديم

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن عدد من الوظائف الشاغرة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وحددت من خلاله الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي، وظائف الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل سواء الشروط ومواعيد وخطوات التقديم وفق الموقع الرسمي للهيئة.

وظائف الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

وجاءت الوظائف الشاغرة في هيئة التأمين الصحي الشامل كالآتي:

أخصائي شؤون الاستثمار: يشترط مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

أخصائي حسابات موازنة: يفضل الحاصلين على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة.

أخصائي تحصيل ومتابعة إيرادات: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

كاتب شؤون مالية: مؤهل فوق المتوسط أو متوسط.

أخصائي مخازن: مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل.

أمين مخازن: مؤهل فوق المتوسط أو متوسط.

أخصائي شؤون مرضى: مؤهل عال مناسب (طب بشري، طب أسنان، صيدلة)

أخصائي تسجيل وإصدار: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

أخصائي منافذ التأمين الصحي الشامل: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

أخصائي خدمة عملاء: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

أخصائي مراجعة فنية: مؤهل عال مناسب (طب بشري، طب أسنان، صيدلة).

أخصائي مراجعة حسابية: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

أخصائي بنية أساسية وتأمين معلومات: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

أخصائي نظم ومعلومات ودعم فني : مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

أخصائي إحصاء وتقارير ونشر إلكتروني: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

أخصائي إدارة وتنمية مواهب: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

أخصائي عمليات موارد بشرية: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

أخصائي شؤون إدارية: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

كاتب شؤون إدارية «مشرف حركة ونقل»: مؤهل متوسط أو فوق متوسط يناسب مع نوع وطبيعة العمل.

كاتب شؤون إدارية «شؤون مقر، مسؤول الصادر والوارد»: مؤهل متوسط أو فوق متوسط يناسب مع نوع وطبيعة العمل.

أخصائي أمن: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل.

سائق: مؤهل أقل من المتوسط

آخر موعد للتقديم لوظائف هيئة التأمين الصحي الشامل

وبحسب الموقع الرسمي للهيئة فإن التقديم للوظائف السابق ذكرها يكون خلال الفترة ما بين 23 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر الجاري.

مع تقديم المستندات الآتية:

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

بيان يفيد موافقة جهة العمل على الانتداب للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

خطوات التقديم لوظائف هيئة التأمين الصحي

ويتم التقديم لتلك الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية للراغبين والمستندات المطلوبة، عبر البريد الإلكتروني الآتي Career@uhia.gov.eg مع العلم أن للهيئة قبول أو رفض الطلبات في ضوء سلطتها التقديرية لا سيما الطلبات غير المستوفاة.