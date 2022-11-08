عضو بمجلس الطاقة العالمي: قمم المناخ السابقة تجاهلت الحديث عن خسائر التغيرات

قال الدكتور ماهر عزيز عضو مجلس الطاقة العالمي، واستشاري الطاقة والبيئة والتغير المناخي، إن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد تحدث خلال كلمته في مؤتمر المناخ عن الأهلية المنتظرة للإمارات لاستضافة COP28، وهو سبب تواجده بالافتتاح، لافتًا إلى أن الأمر سيتكرر مرة أخرى في الختام عند تسليم الرئيس السيسي رئاسة المؤتمر لرئيس دولة الإمارات، التي وقع الاختيار عليها لتنظيم قمة المناخ القادمة.

قمم المناخ السابقة تجاهلت خسائر وأضرار التغيرات المناخية

وأضاف «عزيز» في حوار مُذاع على فضائية «القناة الثانية المصرية»، أن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، التي صدرت في البرازيل عام 1992، والتوقيع عليها عام 1994، تتضمن بند هام عن الخسائر والأضرار إلا أن مؤتمرات المناخ السابقة كانت تتغافل الحديث عن هذا البند تحديدًا، مشيرًا إلى أن الدول النامية وجدت نفسها تكافح آثار التغيرات المناخية والكوارث الناجمة عنها بشكل منفرد، وأن رغبتها في اتخاذ إجراءات حمائية منها، أمر مكلف للغاية ويضر باقتصادها، وهو ما يجعلها تتكبد المزيد من الخسائر، وهو السبب وراء مفهوم الخسائر والأضرار.

الحد من استخدام الوقود الأحفوري

وشدد عضو مجلس الطاقة العالمي واستشاري الطاقة والبيئة والتغير المناخي، على ضرورة التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، كونه ينتج عنه غازات دفيئة كبيرة، مشيرًا إلى أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يضر الدول، التي يقوم اقتصادها بصورة كبيرة على تصدير النفط، إلا أن الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري سيؤدي بالعالم إلى مزيد من الخسائر والتدمير.