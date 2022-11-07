ممثلة «الصحة العالمية» بمصر: 99% من سكان العالم يستنشقون هواء ملوثا

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر، إن 99% من سكان العالم في الوقت الراهن يستنشقون هواءً ملوثًا وليس صحيًا، مشيرة إلى أنّ العديد من الجهود التي تبذل في هذا الإطار تستهدف الحفاظ على صحة الأفراد، والأسر والمجتمعات.

منظمة الصحة العالمية ستبرز أهمية زيادة الوعي من خلال كوب 27

وأضافت القصير، في حوار بتقرير مذاع على فضائية «النيل للأخبار»، أنّ من الضروري إيصال رسالة منظمة الصحة العالمية للعالم من خلال مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ؛ لزيادة وعي الإنسان بضرورة الإهتمام بصحته، وكذلك الإهتمام بإستنشاق الهواء النظيف، مشددة على أهمية أن يتم زيادة الوعي بالعلاقة بين الإنسان والبيئة والكوكب الذي نعيش عليه، فكلما زاد اهتمام الإنسان بالحفاظ على الكوكب كلما أثر ذلك على تحسن صحته.

مفاوضات COP27 تبرز دور الإنسان في حماية البيئة

وأوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر، أنّه من خلال المفاوضات التي سيشهدها مؤتمر المناخ كوب 27 سيتم توصيل رسالة واضحة بدور الإنسان في حماية الأسرة والكوكب ككل، من خلال اتباع السلوكيات الصحية، والمحافظة على البيئة.