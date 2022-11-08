إصابة بائع وطفليه في انقلاب تروسيكل ببني سويف

أصيب بائع وطفليه في حادث سير، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب تروسيكل على طريق «بني سويف ـ إهناسيا» ببني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب تروسيكل في بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر انقلاب تروسيكل على طريق «بني سويف ـ إهناسيا» بدائرة مركز بني سويف، نتج عنه إصابة 3 أشخاص.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتين لمكان البلاغ، نقلتا المصابين الثلاثة إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار وحطام الحادث، وجرى تسيير حركة سير المارة والمركبات بالطريق.

أسماء المصابين في حادث السير

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث نتج عنه إصابة 3 أشخاص وهم فتحي كمال علي حسين، 40 عامًا، بائع، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري وكسر في الذراع الأيسر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وطفليه «هاجر»، 8 أعوام، مصابة باشتباه كسر في الذراع الأيسر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و«شهاب»، 6 أعوام، مصاب بجراح قطعي بالرأس وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، يقيمون قرية إهناسيا الخضراء مركز بني سويف.

وتم اجراء الإسعافات الأولية للمصابين الثلاثة بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، تحت إشراف الدكتور الدكتور هشام بشرى، مدير المستشفى، وجارٍ اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.