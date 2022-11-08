لأول مرة.. نجاح عمليتي استئصال غضروف بالتبخير في مستشفى كهرباء ألماظة

اعلن الدكتور محمد اسماعيل سليم رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات الطبية و العضو المنتدب انه استمرارا لحرص الشركة منذ إنشائها على تقديم أعلى مستوى للخدمات الطبية المقدمة للعاملين بقطاع الكهرباء واسرهم و جموع المواطنين قام فريق من الطاقم الطبي تحت إشراف رأفت محفوظ رياض استشارى علاج الآلام في سابقة تعد هى الأولى من نوعها في مستشفى كهرباء الماظه بإجراء بنجاح أول حالتين بالمستشفى لإستئصال الغضروف بالتبخير مع إستخدام تقنية التردد الحرارى على جذورالأعصاب و على الغضروف القطني، كما تم إجراء حقن بنهايه القناة العصبية خارج الأم الجافيةو ذلك تحت جهاز الأشعة داخل غرفه العمليات واستخدم الطاقم الطبي أحدث الأجهزة فى مجال علاج الآلام بالتردد الحرارى و التبخير.

تنسيق الرؤى بين الخدمات الطبية وجنوب الدلتا للكهرباء

واشار سليم الي انه اجتمع اليوم بالمهندس حسن البيلى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لتنسيق الرؤى وإزالة أى نقاط خلافية مع شركات القطاع بحضور قيادات الشركتين يتقدمهم المحاسب عبد البصير شمله مستشار رئيس الشركة للشئون التجارية والمحاسب علاء نصير رئيس قطاعات الشئون المالية بالشركة والمهندس مصطفى عبد الرحمن رئيس قطاعات الشئون الفنية بالشركة والمستشار كمال جبريل رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة ، والمحاسب هشام عبد الجواد رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة والمحاسب أشرف مغاورى مدير عام الشؤون الإدارية بالشركة والنقابى محمود القبانى رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس إدارة الشركة ومن قيادات شركة الخدمات الطبية المحاسب محمد العبد رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة والدكتور ياسر راشد رئيس قطاع المنصورة الطبى والدكتور عبد اللطيف الجيار مدير عام المكتب الفنى لرئيس الشركة.

تطوير كافة الخدمات الطبية المقدمة.

وأشار سليم الي انه تم خلال اللقاء الاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات من قبل رئيس وقيادات جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بالاضافة لمطالب اللجنة النقابية بالشركة ، حيث أبدى رئيس الخدمات الطبية للكهرباء استعداده لتقديم أى خدمات من شأنها تساعد فى تخفيف اى أعباء على العاملين وأسرهم بمختلف المناطق التابعة للشركة خاصة أنه يجرى حاليا العمل على تطوير كافة الخدمات الطبية المقدمة..

اتخاذ إجراءات جديدة وعاجلة تتضمن التعاقد مع مستشفيات وصيدليات

قال سليم انه تم مناقشة بعض النقاط الخلافية فى تطبيق بعض اللوائح بين الشركتين وإيجاد حلول عاجلة وبديلة لها ، مما يساهم فى تسهيل حصول العاملين على حقوقهم فى تقديم خدمة طبية متميزة وكذلك ايضا تم الاتفاق على المضى قدما فى اتخاذ إجراءات جديدة وعاجلة تتضمن التعاقد مع مستشفيات وصيدليات فى بعض المناطق التى تشكو من قلة وضعف الخدمات الطبية ، وكذلك ايضا العمل على تسريع إجراءات فتح عيادات تخصصية جديدة تقوم بتقديم أفضل واجود الخدمات العلاجية بمناطق الدلتا ..

المنظومة الطبية تقوم بتقديم خدمات متنوعة

من جانبة أكد المهندس حسن البيلى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء دعمه ومساندته لشركة الخدمات الطبية التى تقوم بدور كبير فى تقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية للعاملين وأسرهم على الرغم من وجود بعض نقاط الضعف والسلبيات إلا أن الاجراءات التى يتم اتخاذها مبشرة ومرضية إلى حد لافتا الي ان المنظومة الطبية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تعتبر من أفضل المنظومات الطبية التى تقوم بتقديم خدمات متنوعة ومواكبة للتطورات والتغييرات التى تطرأ على الساحة بالرغم من الصعوبات الموجودة على الساحة إلا أنه بفضل مضاعفة الجهود وتلاشى السلبيات والمعوقات سيعود ذلك بالفائدة والنفع على المنظومة الطبية للعاملين بالقطاع.

العمل على توفير خدمات صحية وعلاجية متميزة.

أعرب "البيلى" عن شكره وتقديره لمجهودات رئيس وقيادات شركة الخدمات الطبية وحرصهم على الإستماع لشكاوى ومشاكل العاملين بوجه عام ، وايجاد الحلول السريعه والعاجله للارتقاء بمستوى الخدمه الطبية المقدمه للعاملين بقطاع الكهرباءمؤكدا دعمه لكافة المطالب المشروعة لزملائه العاملين بمختلف شركات القطاع والعمل على توفير خدمات صحية وعلاجية متميزة.