الذهب يقفز 2% عالميا بفعل تراجع الدولار

قفزت أسعار الذهب أكثر من 2%، اليوم الثلاثاء، لتستقر فوق مستوى 1700 دولار للأوقية، مدعومة بتراجع الدولار وعائدات السندات وعمليات شراء فنية، في حين تظل الأنظار مركزة على بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

أسعار الذهب في المعاملات الفورية

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.2% إلى 1712.20 للأونصة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 7 أكتوبر الماضي، وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 2% إلى 1714.60 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.5% مقتربا من أدنى مستوياته في أسبوعين أمام العملات المنافسة، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، وتراجعت عائدات السندات الأمريكية أيضا، وفقا لما نقلته رويترز.

توقعات بتراجع الأرقام الأساسية الشهرية

ومن المنتظر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الخميس المقبل، ويتوقع اقتصاديون تراجع الأرقام الأساسية الشهرية والسنوية إلى 0.5% و6.5%على الترتيب.

واستفادت المعادن النفيسة الأخرى من ارتفاع الذهب، إذ زادت الفضة 3.3% إلى 21.47 دولار للأوقية مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر يونيو الماضي.

وربح البلاتين 1.5% ليصل إلى 993.96 دولار، وارتفع البلاديوم 1% إلى 1915.64 دولار للأوقية.

وبحسب تريدينج إيكونوميكس، ارتفعت العقود الآجلة للفضة بشكل حاد إلى ما فوق 21.5 دولار للأوقية في أوائل نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ أواخر يونيو، متتبعًا التراجع في عوائد الدولار والخزانة، إذ واصل المستثمرون تقييم مدى تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

مع تباطؤ التضخم، من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل أبطأ بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، ومواصلة زيادة سعر الفائدة حتى مارس المقبل، في حين أن السبائك تستخدم عادة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول لا تحمل فائدة، ما يضعف جاذبيتها.