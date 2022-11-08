اقرأ غدا في عدد «الوطن».. «تعهدات.. واجبة التنفيذ»
كتب:
محمد عزالدين
08:16 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأربعاء 9 نوفمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- «تعهدات.. واجبة التنفيذ»
- مصر تضع قادة العالم أمام مسئولياتهم لتجنب خسائر تغير المناخ وآثاره المدمرة على الشعوب
- الرئيس السيسي لقادة الشرق الأوسط والمتوسط: نحتاج خطة إقليمية تجنب العالم خسائر تغير المناخ
- تدشين أولى مراحل مشروع الهيدروجين الأخضر بـ«اقتصادية قناة السويس».. ومصر تملك إمكانيات هائلة في التحول لمركز عالمي لإنتاجه وتصديره
- رئيس «قبرص»: مطلوب المزيد من الجهد للحد من حرائق الغابات ومواجهة الجفاف والفيضانات
- رئيس العراق: حان وقت التحرك لمواجهة التغيرات.. والمناخ من الأمور الخارجة عن السيطرة
- رئيس وزراء اليونان يطالب بتعاون عالمي للحد من تغير المناخ ومواجهة الكوارث
- رئيس وزراء الأردن: الشرق الأوسط يتأثر بالتغيرات أكثر من أي منطقة في العالم
- تواصل ردود الأفعال العالمية على نداء مصر لـ «وقف الحرب»
- الرئيس الأوكراني: ندعم مبادرة الرئيس السيسي حتى لا تتضاعف المعاناة بسبب الحرب.. ويجب إسكات المدافع لإنقاذ أنفسنا
- «الخارجية الأمريكية»: نتفق مع الدعوة لوقف الأزمة الأوكرانية
- محللون عرب: قادة العالم مطالبون بتنفيذ دعوة الرئيس السيسي لوقف الأزمة
- صحف وقنوات العالم تحتفي بقمة شرم الشيخ
- «نيويورك تايمز».. جهود في شرم الشيخ لإشراك الشركات الكبرى في تحمل العبء المالي لأزمة المناخ
- «واشنطن بوست».. العلماء وقادة الأعمال والمشاهير يحشدون من أجل حماية كوكب الأرض في «COP27»
- «فوكس نيوز».. 40 ألف دبلوماسي ومراقب يجتمعون في مصر لحل مشكلة الاحتباس الحراري
- «سي إن إن».. الرئيس «السيسي» يدعو إلى وقف الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لأن لها تأثيرا على معظم الدول
- «بي بي سي».. أحدث قمة مناخ للأمم المتحدة: «إشارة استغاثة» في مواجهة الفوضى المناخية
- «الجارديان».. الدول النامية تنتظر تمويلا يصل إلى 100 مليار دولار حتى تتمكن من تقليص انبعاثات الغاز الضارة
- «فاينانشيال تايمز».. على الدول الغنية التعهد بمزيد من التمويل المناخي في مؤتمر شرم الشيخ مع التضخم والتباطؤ الاقتصادي
- «دير شبيجل».. «COP27» أكبر مؤتمر مناخ على الإطلاق لمواجهة ارتفاع درجة حرارة الأرض
- «سكاي نيوز».. «COP27» يظهر رغبة عالمية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى الالتزام والتنفيذ
- «فرانس 24».. قادة العالم يتوافدون إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ «COP27»
- وكالة «شينخوا» الصينية.. «COP27»: دعوات لتوفير التمويل لخطط التكيف مع تغير المناخ
- «القاهرة الإخبارية».. طرح الرئيس السيسي للأزمة الأوكرانية مفاجأة كبيرة للحضور في قمة المناخ
الصفحة الثانية
- الرئيس السيسي لـ«المستشار الألماني»: نتطلع لتعزيز مساهمة بلادكم في توطين الصناعة بمصر
- «بلومبرج» يقترح الترويج للفرص الاستثمارية واستقطاب شركات عالمية
- «التخطيط»: «حياة كريمة في أفريقيا» تسعى لتحسين معيشة سكان القارة
- «التنمية المحلية»: نسعى للاستفادة من التجربة الكورية لتطوير الريف في إطار المبادرة الرئاسية
- برنامج تنفيذي لتعزيز التعاون مع تونس في حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية
- «شباب العالم» يناقش دمج المناهج ذات الفكر الاخضر في التعليم
- طرح عملة تذكارية لتوثيق انطلاق «القمة»
الصفحة الثالثة
- مصر لقادة العالم: التزموا بتعهدات المناخ
- الرئيس: نحتاج خطة إقليمية تجنبنا خسائر تغير المناخ وآثاره المدمرة
- السيسي: مستقبل الطاقة في استثمارات الهيدروجين الأخضر
الصفحة الرابعة
- الرئيس: مطلوب مزيد من الجهد للحد من حرائق الغابات ومواجهة الجفاف والفيضانات
- مسئول التغير المناخي: خطة العمل الإقليمي تحتاج للتركيز على المخاطر
- وزير البيئة: خفض الانبعاثات الكربونية حتمي.. وخطة عمل للحد من التداعيات
- رئيس الوزراء يطالب بتعاون عالمي لمواجهة الكوارث
- مسئولة في «COP27»: نحن الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية
- باتريك تالاس: توقعات بزيادة ارتفاع الحرارة وزيادة الاحتباس الحراري والجفاف
الصفحة الخامسة
- رئيس الوزراء: الشرق الأوسط يتأثر بتغيرات المناخ بنسبة 20%
- «رشيد»: حان وقت التحرك لمواجهة تغيرات المناخ.. والحد من الانبعاثات والاحتباس
- رئيس الوزراء: نعاني من عجز كبير بالمياه.. وعلينا جميعا مواجهة التغيرات
- اهتمام إعلامي عالمي غير مسبوق بالقمة وكلمة «السيسي»: الآمال معقودة
الصفحة السادسة
- مصر تبدأ التنفيذ.. إطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر بـ«اقتصادية القناة»
- السيسي: يساعد على التصدير إلى أوروبا والعالم.. واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فيي مصر 2035 تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42%
- مصر والإمارات توقعان اتفاقية لإنشاء أكبر مشروعات طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات
- توقيع عقد إدارة وتشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع بالتعاون مع ألمانيا
الصفحة السابعة
- العالم ينتصر لدعوة السلام.. والسيسي يبحث عن انفراجة للأزمة
- متحدث «الخارجية الأمريكية»: نتفق مع دعوة الرئيس السيسي لوقف الأزمة الأوكرانية
- الرئيس الأوكراني: ندعم مبادرة السيسي حتى لا تتضاعف المعاناة بسبب الحرب
- محللون عرب: العالم مطالب بتنفيذ الدعوة
- تأثير الأزمة الأوكرانية على الأسر المصرية
الصفحة الثامنة والأخيرة
- قمة المناخ» في كل المحافظات
- قنا.. الغاوي ينقط بطاقيته.. والقناوية يروونها بالطاقة الشمسية
- الإسماعيلية.. ازرع شجرة وحافظ عليها.. في كل مدرسة
- الوادي الجديد.. حتى الصحراء بتنادي بصوت «كادي»: «معا لحياة أفضل»
- الإسكندرية.. عروس البحر المتوسط تحارب البلاستيك.. خليك في الأخضر
- كفرالشيخ.. «ملتقى البرلس».. أعمال فنية من إعادة التدوير: مفيش حاجة بتترمي
- الفيوم.. 50 طفلا يحافظون على قرية «تونس» ويساعدون الكبار في التنظيف وجمع القمامة: مفيهاش مخلفات