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اقرأ غدا في عدد «الوطن».. «تعهدات.. واجبة التنفيذ»

كتب:

محمد عزالدين
08:16 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
عدد الوطن غدا

عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأربعاء 9 نوفمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- «تعهدات.. واجبة التنفيذ»

- مصر تضع قادة العالم أمام مسئولياتهم لتجنب خسائر تغير المناخ وآثاره المدمرة على الشعوب

- الرئيس السيسي لقادة الشرق الأوسط والمتوسط: نحتاج خطة إقليمية تجنب العالم خسائر تغير المناخ

- تدشين أولى مراحل مشروع الهيدروجين الأخضر بـ«اقتصادية قناة السويس».. ومصر تملك إمكانيات هائلة في التحول لمركز عالمي لإنتاجه وتصديره

- رئيس «قبرص»: مطلوب المزيد من الجهد للحد من حرائق الغابات ومواجهة الجفاف والفيضانات

- رئيس العراق: حان وقت التحرك لمواجهة التغيرات.. والمناخ من الأمور الخارجة عن السيطرة

- رئيس وزراء اليونان يطالب بتعاون عالمي للحد من تغير المناخ ومواجهة الكوارث

- رئيس وزراء الأردن: الشرق الأوسط يتأثر بالتغيرات أكثر من أي منطقة في العالم

- تواصل ردود الأفعال العالمية على نداء مصر لـ «وقف الحرب»

- الرئيس الأوكراني: ندعم مبادرة الرئيس السيسي حتى لا تتضاعف المعاناة بسبب الحرب.. ويجب إسكات المدافع لإنقاذ أنفسنا

- «الخارجية الأمريكية»: نتفق مع الدعوة لوقف الأزمة الأوكرانية

- محللون عرب: قادة العالم مطالبون بتنفيذ دعوة الرئيس السيسي لوقف الأزمة

- صحف وقنوات العالم تحتفي بقمة شرم الشيخ

- «نيويورك تايمز».. جهود في شرم الشيخ لإشراك الشركات الكبرى في تحمل العبء المالي لأزمة المناخ

- «واشنطن بوست».. العلماء وقادة الأعمال والمشاهير يحشدون من أجل حماية كوكب الأرض في «COP27»

- «فوكس نيوز».. 40 ألف دبلوماسي ومراقب يجتمعون في مصر لحل مشكلة الاحتباس الحراري

- «سي إن إن».. الرئيس «السيسي» يدعو إلى وقف الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لأن لها تأثيرا على معظم الدول

- «بي بي سي».. أحدث قمة مناخ للأمم المتحدة: «إشارة استغاثة» في مواجهة الفوضى المناخية

- «الجارديان».. الدول النامية تنتظر تمويلا يصل إلى 100 مليار دولار حتى تتمكن من تقليص انبعاثات الغاز الضارة

- «فاينانشيال تايمز».. على الدول الغنية التعهد بمزيد من التمويل المناخي في مؤتمر شرم الشيخ مع التضخم والتباطؤ الاقتصادي

- «دير شبيجل».. «COP27» أكبر مؤتمر مناخ على الإطلاق لمواجهة ارتفاع درجة حرارة الأرض

- «سكاي نيوز».. «COP27» يظهر رغبة عالمية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى الالتزام والتنفيذ

- «فرانس 24».. قادة العالم يتوافدون إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ «COP27»

- وكالة «شينخوا» الصينية.. «COP27»: دعوات لتوفير التمويل لخطط التكيف مع تغير المناخ

- «القاهرة الإخبارية».. طرح الرئيس السيسي للأزمة الأوكرانية مفاجأة كبيرة للحضور في قمة المناخ

 

الصفحة الثانية

- الرئيس السيسي لـ«المستشار الألماني»: نتطلع لتعزيز مساهمة بلادكم في توطين الصناعة بمصر

- «بلومبرج» يقترح الترويج للفرص الاستثمارية واستقطاب شركات عالمية

- «التخطيط»: «حياة كريمة في أفريقيا» تسعى لتحسين معيشة سكان القارة

- «التنمية المحلية»: نسعى للاستفادة من التجربة الكورية لتطوير الريف في إطار المبادرة الرئاسية

- برنامج تنفيذي لتعزيز التعاون مع تونس في حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية

- «شباب العالم» يناقش دمج المناهج ذات الفكر الاخضر في التعليم

- طرح عملة تذكارية لتوثيق انطلاق «القمة»

 

الصفحة الثالثة

- مصر لقادة العالم: التزموا بتعهدات المناخ

- الرئيس: نحتاج خطة إقليمية تجنبنا خسائر تغير المناخ وآثاره المدمرة

- السيسي: مستقبل الطاقة في استثمارات الهيدروجين الأخضر

 

الصفحة الرابعة

- الرئيس: مطلوب مزيد من الجهد للحد من حرائق الغابات ومواجهة الجفاف والفيضانات

- مسئول التغير المناخي: خطة العمل الإقليمي تحتاج للتركيز على المخاطر

- وزير البيئة: خفض الانبعاثات الكربونية حتمي.. وخطة عمل للحد من التداعيات

- رئيس الوزراء يطالب بتعاون عالمي لمواجهة الكوارث

- مسئولة في «COP27»: نحن الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية

- باتريك تالاس: توقعات بزيادة ارتفاع الحرارة وزيادة الاحتباس الحراري والجفاف

الصفحة الخامسة

- رئيس الوزراء: الشرق الأوسط يتأثر بتغيرات المناخ بنسبة 20%

- «رشيد»: حان وقت التحرك لمواجهة تغيرات المناخ.. والحد من الانبعاثات والاحتباس

- رئيس الوزراء: نعاني من عجز كبير بالمياه.. وعلينا جميعا مواجهة التغيرات

- اهتمام إعلامي عالمي غير مسبوق بالقمة وكلمة «السيسي»: الآمال معقودة

الصفحة السادسة

- مصر تبدأ التنفيذ.. إطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر بـ«اقتصادية القناة»

- السيسي: يساعد على التصدير إلى أوروبا والعالم.. واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فيي مصر 2035 تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42%

- مصر والإمارات توقعان اتفاقية لإنشاء أكبر مشروعات طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات

- توقيع عقد إدارة وتشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع بالتعاون مع ألمانيا

 

الصفحة السابعة

- العالم ينتصر لدعوة السلام.. والسيسي يبحث عن انفراجة للأزمة

- متحدث «الخارجية الأمريكية»: نتفق مع دعوة الرئيس السيسي لوقف الأزمة الأوكرانية

- الرئيس الأوكراني: ندعم مبادرة السيسي حتى لا تتضاعف المعاناة بسبب الحرب

- محللون عرب: العالم مطالب بتنفيذ الدعوة

- تأثير الأزمة الأوكرانية على الأسر المصرية

 

الصفحة الثامنة والأخيرة

- قمة المناخ» في كل المحافظات

- قنا.. الغاوي ينقط بطاقيته.. والقناوية يروونها بالطاقة الشمسية

- الإسماعيلية.. ازرع شجرة وحافظ عليها.. في كل مدرسة

- الوادي الجديد.. حتى الصحراء بتنادي بصوت «كادي»: «معا لحياة أفضل»

- الإسكندرية.. عروس البحر المتوسط تحارب البلاستيك.. خليك في الأخضر

- كفرالشيخ.. «ملتقى البرلس».. أعمال فنية من إعادة التدوير: مفيش حاجة بتترمي

- الفيوم.. 50 طفلا يحافظون على قرية «تونس» ويساعدون الكبار في التنظيف وجمع القمامة: مفيهاش مخلفات

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بقلم محمد عزالدين