اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «معا.. نواجه التحديات»
كتب:
محمد عزالدين
08:23 م | الجمعة 04 نوفمبر 2022
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا السبت 5 نوفمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
-«معا.. نواجه التحديات»
-رئيس الوزراء يرد على الأسئلة الاقتصادية لـ «الحوار الوطني»
-التضخم: زيادة الإنتاج تؤدي لتقليل الأسعار وأثر تغيير سعر الصرف على الأسعار المحلية سينحسر
-الأداء المالي: نستهدف وضع الدين العام في مسار تنازلي.. و900 ألف فرصة عمل
-دعم الاقتصاد: إعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة لمدة 3 سنوات.. وتحولات جذرية بمنظومة «الأراضي الصناعية»
-الأمن الغذائي: زيادة إنتاجية الفدان من 15 إلى 20% وزيادة نصيب الزراعة والصناعة والاتصالات في الناتج المحلي
-دفع السياحة: نسعى لزيادة إيرادات القطاع لـ 30 مليار دولار.. ونسعى لاستقطاب أكبر قدر من الأوروبيين في الشتاء
-العدالة الاجتماعية: نستهدف تحقيق طفرة كبيرة في خدمات التعليم والصحة
-أولويات الاستثمار: نولي أهمية خاصة لترشيد الإنفاق الجاري.. ووفرنا مستويات البنية الأساسية الممكنة للقطاع الخاص
-مقررو الحوار الوطني: ردود الحكومة على أسئلتنا مؤشر إيجابي وإطلاق منصة للتفاعل يضمن طرح رؤى وأفكار طبقا للأولويات
-«مصر تحتضن العالم»
-قمة المناخ تنطلق غدا في «شرم الشيخ» بحضور قادة وزعماء ووفود 120 دولة.. و«شكري» يجتمع بهيئة المكتب
-«التنسيقية» توضي بتعديل مواد الحبس الاحتياطي وتغيير النظام الانتخابي
-«التحالف الوطني» يطلق مبادرة «ازرع» لتنمية صغار المزارعين
-بدائل خضراء.. لدعم cop27 وإنقاذ البشرية
-تخصيص مساحة للمجتمع المدني في قمة شرم الشيخ لعرض ابتكارات الحماية من تغير المناخ و18 مشروعا مصريا (أخضر وذكي)
-سماد عضوي من دودة الأرض يقضي على القمامة والكيماوي ويقاوم مرض «النماتودا»
-جرار كهربائي بدون سائق وطوب عازل للحرارة وألواح 3D تقلل الأسمنت وتوفر الطاقة
-«البامبو» بديلا للخرسانة والحديد.. وروبوت الصوبة الآلي يزرع ويروي دون تدخل بشري
الصفحة الثانية
-مصر خالية من «الحصبة والحصبة الألمانية»
-«عاشور» يوجه بدعم شراكات أجنبية لرفع جودة المعاهد الخاصة
-وزير «التعليم العالي»: الاهتمام بمسار التعليم الفني يدعم الاقتصاد ويؤهل الكوادر
-«الداخلية» تنظم يوما ترفيهيا لطلائع المناطق الحضارية الجديدة
الصفحة الثالثة
-شيخ الأزهر يدعو إلى حقن الدماء بتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا
-«حياة كريمة» تطلق أول حوار مجتمعي في سوهاج حول مشروعات المرحلة الثانية
-«آمنة»: نفذنا 199 ألف مشروع وفرت 1.9 مليون فرصة عمل
-مباحثات مع «الصحة العالمية» لنقل أحدث تكنولوجيا تصنيع اللقاحات
-الحكومة: الاستجابو لـ 548 استغاثة طبية خلال أكتوبر منها 186 قرار علاج
-«إعلامي الوزراء»: لا نية لخصخصة منظومة «التعليم العالي» مع التوسع في الجامعات الأهلية
-«التعليم»: لا يحق لأي طالب مصري بالخارج أداء الامتحانات داخل مصر أو في أكثر من جهة
-روسيا تسمح بانضمام السجناء للقتال في أوكرانيا
-«يلا ننقذ روح».. مبادرة لنشر الوعي البيئي في المدارس
-الأهلي يفتح ملف التجديد لـ «الشحات وإبراهيم»
الصفحة الرابعة
-الحكومة لـ «الحوار الوطني»: معا نواجه «التحديات»
-«مدبولي» يرد على 8 أسئلة اقتصادية.. ويؤكد حرصه على تعزيز قنوات التفاعل مع الجميع
-خبراء: ما أعلنه رئيس الوزراء سيحسن أداء الاقتصاد.. ويعزز موارد العملة الأجنبية
الصفحة الخامسة
-مقررو لجان الحوار الوطني: ردود الحكومة على أسئلة مجلس الأمناء مؤشر إيجابي
-«الطماوي»: إجراءات لضبط الأسواق وزيادة الصادرات.. و«دميتري»: رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي.. و«كامل»: تعزيز قنوات التفاعل مع القوى السياسية
الصفحة السادسة
-بدائل خضراء .. شباب يبدع لدعم COP27 وإنقاذ البشرية
-ابتكارات لباحثين وطلاب ومهندسين مصريين بهدف توفير الطاقة وحماية البيئة
-البامبو «مش كرسي وترابيزة بس».. يصلح بديلا للخرسانة والحديد «عن تجربة»
-جرار كهربائي.. بدون سائق ويلغي الاعتماد على «السولار والبنزين»
-طوب عازل للحرارة وألواح 3D.. تقلل الأسمنت وتوفر الطاقة
الصفحة السابعة
-وقود هيدروجين من مياه البحر بديل للبنزين.. «زيرو تلوث»
-روبوت الصوبة الآلي.. «يزرع ويروي ويزيل الحشائش ويقيس الرطوبة»
-سماد عضوي من دودة الأرض.. «يقضي على القمامة والكيماوي»
-«حنفية مورجان».. توفر مياه الشرب وتقلل «الصرف».. أفضل من المستوردة
-عميد معهد البيئة: تغير المناخ يمكن أن يؤدي لاختفاء العالم.. والبدائل الخضراء الأمل
الصفحة الثامنة والأخيرة
-شرم الشيخ تتزين لاستقبال قمة المناخ
-مستشفى ميداني وكراسي متحركة ومنظومة نقل «ذكية» لراحة الوفود
-بـ«الخردة».. تشكيليون يبعثون برسالة أمل من «مدينة السلام»
-«ناشيونال جيوجرافيك» تحتفي بالعاصمة الإدارية والفرعون الصغير