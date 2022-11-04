اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «معا.. نواجه التحديات»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا السبت 5 نوفمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

-«معا.. نواجه التحديات»

-رئيس الوزراء يرد على الأسئلة الاقتصادية لـ «الحوار الوطني»

-التضخم: زيادة الإنتاج تؤدي لتقليل الأسعار وأثر تغيير سعر الصرف على الأسعار المحلية سينحسر

-الأداء المالي: نستهدف وضع الدين العام في مسار تنازلي.. و900 ألف فرصة عمل

-دعم الاقتصاد: إعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة لمدة 3 سنوات.. وتحولات جذرية بمنظومة «الأراضي الصناعية»

-الأمن الغذائي: زيادة إنتاجية الفدان من 15 إلى 20% وزيادة نصيب الزراعة والصناعة والاتصالات في الناتج المحلي

-دفع السياحة: نسعى لزيادة إيرادات القطاع لـ 30 مليار دولار.. ونسعى لاستقطاب أكبر قدر من الأوروبيين في الشتاء

-العدالة الاجتماعية: نستهدف تحقيق طفرة كبيرة في خدمات التعليم والصحة

-أولويات الاستثمار: نولي أهمية خاصة لترشيد الإنفاق الجاري.. ووفرنا مستويات البنية الأساسية الممكنة للقطاع الخاص

-مقررو الحوار الوطني: ردود الحكومة على أسئلتنا مؤشر إيجابي وإطلاق منصة للتفاعل يضمن طرح رؤى وأفكار طبقا للأولويات

-«مصر تحتضن العالم»

-قمة المناخ تنطلق غدا في «شرم الشيخ» بحضور قادة وزعماء ووفود 120 دولة.. و«شكري» يجتمع بهيئة المكتب

-«التنسيقية» توضي بتعديل مواد الحبس الاحتياطي وتغيير النظام الانتخابي

-«التحالف الوطني» يطلق مبادرة «ازرع» لتنمية صغار المزارعين

-بدائل خضراء.. لدعم cop27 وإنقاذ البشرية

-تخصيص مساحة للمجتمع المدني في قمة شرم الشيخ لعرض ابتكارات الحماية من تغير المناخ و18 مشروعا مصريا (أخضر وذكي)

-سماد عضوي من دودة الأرض يقضي على القمامة والكيماوي ويقاوم مرض «النماتودا»

-جرار كهربائي بدون سائق وطوب عازل للحرارة وألواح 3D تقلل الأسمنت وتوفر الطاقة

-«البامبو» بديلا للخرسانة والحديد.. وروبوت الصوبة الآلي يزرع ويروي دون تدخل بشري

الصفحة الثانية

-مصر خالية من «الحصبة والحصبة الألمانية»

-«عاشور» يوجه بدعم شراكات أجنبية لرفع جودة المعاهد الخاصة

-وزير «التعليم العالي»: الاهتمام بمسار التعليم الفني يدعم الاقتصاد ويؤهل الكوادر

-«الداخلية» تنظم يوما ترفيهيا لطلائع المناطق الحضارية الجديدة

الصفحة الثالثة

-شيخ الأزهر يدعو إلى حقن الدماء بتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا

-«حياة كريمة» تطلق أول حوار مجتمعي في سوهاج حول مشروعات المرحلة الثانية

-«آمنة»: نفذنا 199 ألف مشروع وفرت 1.9 مليون فرصة عمل

-مباحثات مع «الصحة العالمية» لنقل أحدث تكنولوجيا تصنيع اللقاحات

-الحكومة: الاستجابو لـ 548 استغاثة طبية خلال أكتوبر منها 186 قرار علاج

-«إعلامي الوزراء»: لا نية لخصخصة منظومة «التعليم العالي» مع التوسع في الجامعات الأهلية

-«التعليم»: لا يحق لأي طالب مصري بالخارج أداء الامتحانات داخل مصر أو في أكثر من جهة

-روسيا تسمح بانضمام السجناء للقتال في أوكرانيا

-«يلا ننقذ روح».. مبادرة لنشر الوعي البيئي في المدارس

-الأهلي يفتح ملف التجديد لـ «الشحات وإبراهيم»

الصفحة الرابعة

-الحكومة لـ «الحوار الوطني»: معا نواجه «التحديات»

-«مدبولي» يرد على 8 أسئلة اقتصادية.. ويؤكد حرصه على تعزيز قنوات التفاعل مع الجميع

-خبراء: ما أعلنه رئيس الوزراء سيحسن أداء الاقتصاد.. ويعزز موارد العملة الأجنبية

الصفحة الخامسة

-مقررو لجان الحوار الوطني: ردود الحكومة على أسئلة مجلس الأمناء مؤشر إيجابي

-«الطماوي»: إجراءات لضبط الأسواق وزيادة الصادرات.. و«دميتري»: رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي.. و«كامل»: تعزيز قنوات التفاعل مع القوى السياسية

الصفحة السادسة

-بدائل خضراء .. شباب يبدع لدعم COP27 وإنقاذ البشرية

-ابتكارات لباحثين وطلاب ومهندسين مصريين بهدف توفير الطاقة وحماية البيئة

-البامبو «مش كرسي وترابيزة بس».. يصلح بديلا للخرسانة والحديد «عن تجربة»

-جرار كهربائي.. بدون سائق ويلغي الاعتماد على «السولار والبنزين»

-طوب عازل للحرارة وألواح 3D.. تقلل الأسمنت وتوفر الطاقة

الصفحة السابعة

-وقود هيدروجين من مياه البحر بديل للبنزين.. «زيرو تلوث»

-روبوت الصوبة الآلي.. «يزرع ويروي ويزيل الحشائش ويقيس الرطوبة»

-سماد عضوي من دودة الأرض.. «يقضي على القمامة والكيماوي»

-«حنفية مورجان».. توفر مياه الشرب وتقلل «الصرف».. أفضل من المستوردة

-عميد معهد البيئة: تغير المناخ يمكن أن يؤدي لاختفاء العالم.. والبدائل الخضراء الأمل

الصفحة الثامنة والأخيرة

-شرم الشيخ تتزين لاستقبال قمة المناخ

-مستشفى ميداني وكراسي متحركة ومنظومة نقل «ذكية» لراحة الوفود

-بـ«الخردة».. تشكيليون يبعثون برسالة أمل من «مدينة السلام»

-«ناشيونال جيوجرافيك» تحتفي بالعاصمة الإدارية والفرعون الصغير