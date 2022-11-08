جو بايدن: الجمهوريون يريدون إعادة أمريكا إلى الوراء

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنّ الجمهوريين يريدون إعادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوراء.

انتخابات التجديد النصفي في أمريكا

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بحسب خبر عاجل بثته قناة «العربية»، قبل قليل، في ظل اجراء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة والتي ستحدد المسيطر على مجلس النواب والمسيطر على مجلس الشيوخ وسط منافسة بين الحزبين الأكبر في الولايات المتحدة، الحزب الجمهوري والديمقراطي.

ترامب يهاجم نانسي بيلوسي

وهاجم الرئيس السابق دونالد ترامب، رئيس الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي المنتمية إلى الحزب الديمقراطي، واصفا إياها بالحيوانة في تصريحات غير دبلوماسية بالمرة.