مخبأ سري في الحقيبة.. تفاصيل حبس مهرب ترامادول بعد ضبطه بمطار القاهرة

مخبأ سري داخل حقيبة سفر كبيرة كان يحوي كمية كبيرة من الترامادول وزجاجات كونترامال، كشفت عنه أجهزة الأمن في مطار القاهرة الدولي وألقت القبض على المتهم الذي كان قادمًا من دولة أوروبية، وبمواجهته حاول تبرير جريمته بقوله: «كانت خبطة كبيرة لو نجحت في تهريبها بس اللي حصل بقى كل حاجة ضاعت وأنا اتحبست» ونسبت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة أقراص مخدرة بقصد الإتجار فيها وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترامادول في حقيبة سفر كبيرة

وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق مساء أمس: «كنت مخبيهم جوا جيب سري في الشنطة وحاطط فوقيهم الهدوم والحاجات بتاعتي فاكر إن محدش هيعرف يشوفهم».

وتابع المتهم أن المضبوطات التي كانت معه عبارة عن (عدد من أشرطة الترامادول وزجاجات من الكونترامال) وتلك المخدرات كانت بغرض التجارة فيها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقوبة تهريب المخدرات

وشرح المحامي أيمن محفوظ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على أنه يعاقب كل من يمارس الإتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه.

وأضاف «محفوظ»، أنه تنص المادة 34 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام أحياناً.

تهريب المخدرات بمطار القاهرة الدولي

أثناء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إحدى الدول الأوروبية اشتبة مأمور جمرك في مطار القاهرة بأحد الركاب وتم بتفتيشه وتمرير الحقائب على جهاز الفحص، وتبين وجود عدد من زجاجات الأدوية داخل الحقائب، وبالتفتيش وجد كمية كبيرة من المواد المخدرة، وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بغرض تحقيق ربح غير مشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.