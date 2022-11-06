إصابة شخصين في حادث تصادم تروسكيل وجرار أعلى كوبري الإخصاص بالصف

أصيب شخصان في حادث تصادم تروسكيل وجرار في منطقة الإخصاص بالصف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وعمل الإسعافات اللازمة لهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية كانت بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالجيزة، يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري الإخصاص بالصف، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين اصطدام تروسيكل بجرار، ما تسبب في إصابة شخصين، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهما إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة.

إعادة الحركة المرورية الى طبيعتها

وجرى رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية بالطريق إلى طبيعتها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.