منظمو جلسة سناء سيف يطردون الحقوقيون والصحفيون.. ونهاد أبو القمصان: مارسوا الإرهاب ضدي (صور)

تعرض حقوقيون وصحفيون للطرد، من منظمي جلسة سناء سيف، شقيقة علاء عبدالفتاح المسجون على ذمة قضايا جنائية، بحسب تأكيدات الحقوقية نهاد أبو القمصان، بممارسة الإرهاب ضدها.

واتهمت المحامية نهاد أبوالقمصان المنظمين، بممارسة الإرهاب ضدها، بعدما رفضوا الاستماع لمداخلتها خلال جلسة «العدالة المناخية»، الذي تم عقده مساء اليوم، داخل الجناح الألمانى، بمقر انعقاد مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ومنعوها من التواجد داخل المؤتمر.

وقالت نهاد أبو القمصان، إن المؤتمر الذي جرى تنظيمه اتبع استراتيجية واضحة ومعروفة، تقوم على إخراس أى صوت معارض لما سيقال داخل الجلسة، أو يريد كشف الحقائق، معربة عن تعجبها من تفاصيل الجلسة.

وقالت إن المتحدثين استغرقوا أكثر من ساعتين دون السماح لأي من الحضور بالتعليق، لافتة إلى إنها طلبت أكثر من مرة الكلمة، لكنهم رفضوا.

وأضافت «أبو القمصان»: هناك استراتيجية غير مفهومة في الجلسة، فمن البداية هم كانوا يسيطرون على الجلسة، دون السماع لأى أصوات، لافتة إلى أنها تعرضت للهجوم أكثر من مرة داخل الجلسة، قائلة: «كانوا يمارسون الإرهاب ضدي».