«الدلتا التكنولوجية»: غلق موقع تسجيل التظلمات لطلاب الدبلومات الفنية غدا

أعلنت جامعة الدلتا التكنولوجية، عن غلق موقع تسجيل طلبات تظلمات طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، غداً الأربعاء الموافق 19 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثانية ظهراً.

التظلمات متاحة للطلاب الذين أدوا المقابلة الشخصية

وأكد الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن التظلمات متاحة للطلاب الذين أدوا المقابلة الشخصية وظهرت النتيجة بعدم قبولهم، موضحاً أنه يتم عقد امتحان تحريري لهؤلاء الطلاب للوقوف على مستواهم في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والرياضيات.

تأهيل الطالب للالتحاق بسوق العمل

وأضاف «كشك» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاختبار التحريري يهدف إلى الوقوف على مدى استعداد وتأهيل الطالب للالتحاق بالجامعة، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال مجموعة من البرامج البينية المتخصصة التي تواكب احتياجات سوق العمل الفعلية.

الجامعة حريصة على تحسين مستوى الطلاب في اللغة

وأكد الدكتور عربي السيد كشك، انتظام الدراسة بالنسبة لطلاب الفرقة الثانية والثالثة والرابعة منذ بداية العام الدراسي الجديد، موضحاً أن الدراسة تركز على الجانب العملي أكثر من النظري، فضلاً عن التدريبات المكثفة التي تتيحها الجامعة للطلاب في عدد من الشركات والمصانع المتخصصة.

وأشار رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إلى أن المقابلات الشخصية التي عقدت لطلاب الدبلومات الفنية جرت بصورة منتظمة، ويتم خلالها التعرف على خلفية الطالب عن التخصص الذي يرغب فيه ومستواه في اللغة الإنجليزية، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تحسين مستوى الطلاب في اللغة منذ التحاقهم بمجموعة من الكورسات المتميزة.

ونوه إلى أنه جرى عقد ندوات تعريفية للطلاب الجدد عن برامج الجامعة وسوق العمل ودورها في تأهيل الطلاب لذلك.