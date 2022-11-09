ميناء العريش مغلق لليوم الثاني على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية

واصل ميناء العريش البحري الإغلاق لليوم الثاني على التوالي، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار والرياح القوية التي تضرب محافظة شمال سيناء.

وذكرت الهيئة العليا العامة لقناة السويس، في بيان لها، أن ميناء العريش البحري تم إغلاقه لسوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة وارتفاع أمواج البحر، وأن هذا قد يؤثر على حركة سير السفن والملاحة.

وأشارت إلى أن الميناء مغلق حتى يتم تحسن الأحوال الجوية وهدوء الأوضاع بجميع الأنحاء، ليتم فتح الميناء مجددا ومواصلة الملاحة والأبحار.

غرفة عمليات المحافظة لم تتلقَ أي أخطارات أو استغاثات

ومن جهة أخرى، ذكر مكتب الديوان العام بمحافظة شمال سيناء، في بيان له، أن غرفة العمليات وقسم الطوارئ لم تتلقَ حتى اللحظات أي استغاثات أو مشكلات من المواطنين سببتها الأمطار أو الرياح خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضح قسم الطوارئ أنه في انعقاد دائم بالتواصل مع مجالس المدن والمديريات بالمحافظة، وذلك لمتابعة التطورات المناخية ومعرفة التفاصيل.

إصابة شاب نتيجة انهيار سور منزل بالعريش

وكانت الأمطار قد تسببت الأسبوع الماضى بإصابة شاب 17 عاما، نتيجة انهيار سور منزل بحي السمران بوسط المدينة، تم نقله إلى مستشفى العريش العام، مصابا بكدمات وجروح خفيفة في بعض المناطق بالجسم والوجه.

فيما قام قسم الصيانة والإصلاح بشركة الكهرباء ومجلس مدينتي العريش والشيخ زويد بالعمل على إصلاح بعض الأعطال وسقوط الأسلاك الكهربائية التي تسببتها الرياح والأمطار الأسبوع الماضي، وإعادة التيار الكهربائي لبعض المناطق التي شهدت انقطاعا بسبب سوء الأحواء الجوية.