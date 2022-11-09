رئيس «الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية»: نشكر مصر على تنظيم COP27

قال مارتن غريفيث، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن هذا التوقيت مناسب جدا لإدراج الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية في مناقشات قمة المناخ COP27، مضيفا: «شكرا لمصر بسبب الجهود المبذولة والتنظيم الجيد، وفيما يتعلق بالخسائر والأضرار فإنها نقطة واقعية والكثير من الناس يعرفون عنها جيدا».

غريفيث: شفافية التمويل المناخي مسألأة يمكن تحقيقها

وأشار «غريفيث» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية إلهام نمر، إلى أنّ التمويل بشكل عام مهم جدا، فالصومال تعاني كثيرا وهناك مجاعة، ولكن ليس هناك كفاية من التمويل: «لا نعرف بقدر كافٍ كيف يمكن إنفاق أموال التكيف، وكيف يمكننا أن نقرر المبلغ المناسب ومن سيحصل عليه"»

وتابع رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشيؤون الإنسانية: «وبخصوص شفافية التمويل المناخي، فإنها مسألة يمكن تحقيقها، وفي المساعدات الإنسانية، لدينا شفافية كبيرة في الأموال المجمعة وكيف يتم إنفاقها، ولدينا التزامات ووعود عالية، وفي عام 2009 كان هناك ملايين المليارات التي تمّ الالتزام بها، إذا الشفافية مهمة جدا فيما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة».

مارتن غريفيث: نشارك في تصدير الحبوب وفقا لاتفاقية البحر الأسود

وأكد مارتن غريفيث: «في اللحظة الراهنة، نشارك في تصدير الحبوب وفقا لما تنص عليه اتفاقية البحر الأسود، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يحدث في هذه المنطقة من العالم صعب جدا، لكن تلك هي الحرب، وللأسف فإن تزامن المناخ والأزمة سوف ينتج عنه نتائج وهي ندرة الأمن الغذائي».