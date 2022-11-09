خبير الأرصاد علي قطب: المياه أهم ملفات التكيّف مع المناخ

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق وخبير الأرصاد، إنّ التكيف مع التغيرات المناخية يعني أننا لن نستطيع منع حدوثها بالقدر الذي نأمله، لأنّنا لا نعيش بمفردنا في هذا الكون، وبالتالي فإنّ هناك دولًا كثيرة للغاية لديها أجندات وتنمية مستدامة وأولويات لتستطيع أن تتكيف وتواكب التغيرات الحادثة، مشيرًا إلى أنّ مصر لديها القدرة على التكيف مع المناخ فيما هو متاح لها.

المياه أهم ملفات التكيف مع المناخ

وأضاف «قطب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المياه أهم ملفات التكيّف مع المناخ، لأهميتها الكبرى في حياة الإنسان فضلًا عن جميع الكائنات الحية، موضحًا أنّ أفريقيا تعاني من ندرة في المياه بسبب التغيرات المناخية نظرًا لعدم وجو مسطحات مائية كثيرة، علاوة على سيطرة الصحراء على غالبية القارة.

نحتاج لإمكانيات تكنولوجية وتمويل مالي لحل أزمة المياه

وتابع بأن المناطق الجنوبية للقارة الأفريقية تتأثر بالمحيطات مقارنة بالمناطق الشمالية التي تتأثر بالبحار، موضحًا أنّ المحيطات تختلف عن البحار لتكون الأعاصير بها ما يشكل ضررًا كبيرًا، لذا لا بد من توافر مياه عذبة صالحة للشرب والزراعة، وإن لم تتوفر هذه المياه العذبة فيجب العمل على تحلية مياه البحار أو على الأقل الاستفادة من المياه العذبة عن طريق إنشاء أماكن لتخزينها في أثناء حدوث الأمطار.

وأكد أستاذ المناخ، أهمية ملف المياه واحتياجه لمناقشة كبيرة، لأنّ كل الحلول الخاصة به سواء تحلية مياه البحار أو غيرها تحتاج إلى إمكانيات تكنولوجية عالية للغاية، فضلًا التمويل المالي، لذلك لا بد من تواجد المشروعات الاستثمارية إلى جانب تمويل الدول الصناعية الكبرى المتسببة في التغيرات المناخية.

وتابع بأنّ قضية المناخ سابقًا كانت تؤخذ على محمل الترف؛ لاعتقاد الأفراد أنّها قضية تخص الطقس اليومي من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، مشيرًا إلى أنّ الوضع خطير جدًا على مستوى سطح الكرة الأرضية، خاصة مع تزايد درجة حرارة الأرض، إذ يتم قياس درجة حرارة الأرض سواء على اليابسة أو فوق سطح المياه.