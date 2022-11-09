حزب «الحرية» يعلن رفضه تدويل أي قضية تخص الشأن الداخلي

استنكر محمد مهنى أمين شباب الحرية المصري وعضو المكتب السياسي للحزب، واقعة طرد النائب عمرو دوريش من قاعة المؤتمر الصحفي، الذي عقدته سناء سيف شقيقة المسجون جنائياً علاء عبدالفتاح، مشيرًا إلى أنّ درويش حاول أن يعبر عن رأيه ولكن منع وطُرد من القاعة.

وتساءل أمين شباب حزب الحرية، بحسب بيان صادر اليوم، عن سبب طرد النائب عمرو درويش، وعدم إعطائه فرصة الرد على الإدعاءات الباطلة والكاذبة أمام الإعلام العالمي؟ وإيضاح ما تشهده مصر من عملياتِ بناءٍ وتطوير، الهدف منها توفير حياة كريمة للمصريين تليق بهم، وهو أسمى وأهم حق من حقوق الإنسان.

استغلال قمة المناخ

وشدد مهنى، على رفضه التام محاولة استغلال قمة المناخ كحدث يتابعه العالم أجمع لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قيمة وأهمية الحدث، وتدويل أي قضية داخلية تخص الشأن الداخلي، مهما كان حجمها.

وأكد محمد مهني، أمين شباب الحرية المصري، وعضو المكتب السياسي للحزب، حيادية لجنة العفو الرئاسي، مؤكدا أنّه لم يذكر في أي وقت منذ عملها أنّ هناك تدخل في إجراءاتها من أي جهة، كما أنّها ساهمت في الإفراج عن أكثر من 1000 شخص من خلال ضوابط قانونية معروفه للجميع.