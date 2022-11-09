الأرصاد: سقوط أمطار خلال ساعات على عدد من المحافظات.. وتكاثر السحب

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في المحافظات، مشيرة إلى أنه لطيف نهارا مائل البردة ليلاً مع توافر فرص سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة، لاسيما المحافظات الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، وذلك بنسبة سقوط تتراوح بين 40 و30% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

وتشير توقعات الأرصاد حول حالة الطقس اليوم في المحافظات، إلى سقوط أمطار خلال ساعات، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري وهي: «بورسعيد، ورفح، البحيرة الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، مطروح والسلوم» بنسبة تصل إلى 30%.

سقوط أمطار خلال ساعات على محافظات جنوب الوجه البحري

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على محافظات «الدقهلية، المنوفية، الغربية، الشرقية، القليوبية»، وذلك بنسبة تصل إلى 20% مع طقس غائم جزئيا، بينما تشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية، وهي « مطروح، السلوم، ووسط سيناء»، أيضًا سقوط أمطار خلال ساعات بنسبة متوسطة تصل 40%.

فيما جاء طقس جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مشمس مع نشاط لحركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

أما بالنسبة لحالة الطقس اليوم في المحافظات يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة على جنوب البلاد. وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.