نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال الساعات القليلة الماضية، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خطوات التقديم وتسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات «أبناؤنا بالخارج»، والتى تعقد تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات التقديم وتسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات «أبناؤنا بالخارج»، وفقًا لوزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

خطوات التقديم وتسجيل استمارة امتحانات «أبناؤنا بالخارج»

في البداية يُفتح الموقع الإلكتروني للتسجيل في أوائل شهر نوفمبر 2022، وعلى ولي الأمر اتباع الخطوات الآتية:

1- إنشاء حساب خاص به على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج، من خلال هذا الرابط.

2- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبنائنا في الخارج، من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر.

3- سداد 150 دولارًا أمريكيًا لكل طالب في أي مرحلة دراسية، من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج بعد إتمام عملية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر.

4- تسجيل الاستمارة الإلكترونية؛ للتقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج، واستيفاء كل البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.

5- رفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع المستندات.

6- المتابعة الإلكترونية من خلال المنصة لامتحانات «أبناؤنا بالخارج»؛ للتأكد من وصول المستندات إلى المسؤولين عن الامتحانات، مع متابعة البريد الإلكتروني.

7- في حالة قبول الطالب يكون ولي الأمر مسؤولًا عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة للطلاب الجدد.

8- في حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، أوعدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسؤولية كاملة على ولي الأمر، ويحق للإدارة إلغاء التقدم، ولا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.