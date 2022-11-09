«الهجرة» تنشر مواعيد ونظام امتحانات 2022 -2023 لأبنائنا في الخارج

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال الساعات القليلة الماضية، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد ونظام امتحانات العام الدراسي الجاري 2022-2023، لأبناء المصريين بالخارج، والتى تعقد تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار حرص الوزارة على نشر كل ما هو جديد عبر صفحتها الرسمية؛ لتتواصل من خلالها مع جميع المصريين بالخارج.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد ونظام امتحانات 2022 -2023 لأبناؤنا في الخارج، وفقا لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

مواعيد عقد الامتحانات لأبنائنا بالخارج

1- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 19 -1- 2023.

2- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 13 -5- 2023.

3- تبدأ امتحانات الدور الثاني يوم السبت الموافق 8 - 7- 2023.

طبقا للجداول التي ستصدرها الإدارة العامة للامتحانات، ويجرى إعلانها على المنصة الإلكترونية لأبنائنا بالخارج.

نظام الامتحانات لأبناؤنا بالخارج

- الامتحانات إلكترونية من خلال المنصة الخاصة بامتحانات أبناؤنا بالخارج، وفقا لما ورد في الكتاب الدوري رقم (9) بتاريخ 20-4-2022.

*امتحان الدور الأول: تعقد الامتحانات من فصل دراسي أول وثانٍ، وفقا للمناهج التي تدرس بجمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2022/2023، بدءًا من الصف الأول الابتدائي وحتى - الثاني الثانوي العام لأبناؤنا في الخارج.

ويمكن للطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام أبناؤنا في الخارج (والعكس)، كما يمكن تطالب الغائب في امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام أبنائنا في الخارج، مع أداء الامتحان التكميلي للفصل الدراسي الأول.

*امتحان الدور الثاني: يعقد اختبار دور ثان للطالب في المقرر الكامل لمواد الرسوب في أي عدد من المواد الدراسية التي رسب فيها أو تغيب عنها، وكذلك المتخلفين بعذر مقبول من امتحان الدور الأول بفصليه الأول والثاني.