«الهجرة» توضح إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج، وذكرت خلال المنشور: «تنويه هام.. خاص بطلاب أبناؤنا في الخارج، يهدي مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بسفارة جمهورية مصر العربية بدولة الكويت، أطيب تحياته لأولياء أمور طلاب أبناؤنا في الخارج»، ونود الإحاطة بأنه قد تم الإعلان عن شروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2022-2023.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج

1- الطلاب المتقدمون لامتحانات أبناؤنا في الخارج يعتبرون طلاب منازل، وتطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارسالمصرية عند عودتهم إلى مصر.

2- يجري امتحان تحديد مستوى تحت اشراف المديرية التعليمية المختصة للطالب المصرى العائد من الخارج إذا كانتالشهادة المقدمة من الطالب مضى عليها عامان على الاكثر طبقا للقرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014.

3- يعنى الطلاب المتقدمون لهذه الامتحانات من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية بالقرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 وتعديلاته .

4- بالنسبة لطلاب اللغات يتم أداء امتحان العلوم والرياضيات طبقا للغة الأجنبية الأولى التي يدرسها الطالب (الإنجليزية أوالفرنسية فقط).

5- لن يتم قبول التقدم بدونتحديد الشعبة وكذلك اللغة الأجنبية الثانية التي أداها الطالب بالصف الأول الثانوى.

6- في جميع الأحوال السابقة التي تشمل الامتحانات في مرحلة التعليم الأساسي والصـف الأول والثاني الثانويلا يعتد بشهادة القيد أو بيان الرسوب أو بيان النجاح الصادر من المدرسة أو من لجنة النظام والمراقبة بأي صف دراسي.

7- لا يسمح للطلاب الذين يؤدون امتحان العلوم والرياضيات باللغة العربية بأداء امتحان مادة المستوى الرفيع أو اللغةالأجنبية بالمرحلة الإعدادية.

8- غير مسموح لجميع الطلاب أداء الامتحان في أكثر من جهة في العام الدراسي الواحد، ويلغى الامتحان الأخير إذا ثبتأن الطالب سبق له أن أدى هذه الامتحانات في نفس العام الدراسي.

9- لا تقبل تحويلات الطلاب الحاصلين على مسابقة حفظ القرآن الكريم.

10. يتم تسليم جميع أصول المستندات المطلوبة باليد أو الإرسال بالبريد السريع إلى الإدارة العامة للامتحانات، وسيتم حجب نتائج في أصول المستندات.

11- يتولي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد نتائج هذه الامتحانات.

12- الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر ويرغبون في التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام أبناؤنا في الخارج ، يتعين عليهم تقديم المستندات الاتية :

1- أصل بيان نتيجة الفصل الدراسي الاول معتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية المختصةبالاضافة الى بيان نجاح للعام السابق.

2- أصل شهادة ميلاد الطالب (رقم قومي).