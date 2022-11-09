أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 بالبنوك

حالة من التذبذب تشهدها أسعار العملات الأجنبية والعربية في جميع البنوك، داخل القطاع المصرفي، عقب قرار البنك المركزي الخاصة بمرونة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إذ أصبح الآن سعره يخضع لعمليات العرض والطلب، وهي خطوة مهمة تصب في مصلحة النهوض بالاقتصاد المصري.

أسعار العملات في البنك الأهلي

نرصد أسعار العملات في البنك الأهلي، اليوم الأربعاء الموافق 9-11-2022، على النحو التالي:

- سجل سعر الدولار 24.3 جنيه للشراء، مقابل 24.35 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 28 جنيهًا للشراء، و28.14 جنيه.

- سعر اليورو 24.43 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي.. الدينار الكويتي

كما شملت أسعار العملات في البنك الأهلي، سعر الدينار الكويتي والدولار الكندي، والدرهم الإمارتي وغيرها من العملات العربية والأجنبية الآتي:

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم 6.62 جنيه للشراء، و6.62 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي 75.91 جنيه للشراء، و78.81 جنيه للبيع.

- بلغ اليوم الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي 6.46 جنيه بالنسبة لسعر الشراء 6.47 جنيه بالنسبة لسعر البيع.

- سعر الدولار الكندي اليوم شراء 18.06 جنيه، أما سعر البيع 18.15 جنيه.

- سعر الدولار الأسترالي بلغ اليوم عند عمليات الشراء 15.75 جنيه، وعمليات البيع 15.85 جنيه.

- سعر الدينار البحريني اليوم عند الشراء 62.79 جنية، فيما بلغ سعر البيع 64.59 جنية.

- بلغ سعر الريال العماني فى البنك الأهلي المصري عند عمليات الشراء 61.67 جنيه، في حين أنه عند عمليات البيع 63.24 جنيه، في حين بلغ سعر الريال القطري اليوم، عند الشراء نحو 6.23 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 6.65 جنيه، بلغ الدينار الأردني عند الشراء 33.79 جنيه، فيما بلغ سعره عند البيع 34.32 جنيها.