سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

اختلاف طفيف في سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية نتيجة لحالة العرض والطلب التي تختلف من مكان لآخر، في بداية المعاملات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر الجاري.

في السطور القادمة، نعرض سعر الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري في بداية المعاملات والتداول صباح اليوم، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة على النحو التالي:

سعر الإسترليني اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، للشراء 27.74 جنيه، والبيع 27.85 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

واختلف سعر شراء الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في أكبر بنكين حكوميين في مصر، إذ سجل في الأهلي 27.75 جنيه، وفي مصر 27.78 جنيه للشراء، بينما جاء سعر البيع نفسه في كلا البنكين وهو 28.03 جنيه.

سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم في مصر 2022

وتباين سعر العملة الأجنبية في بداية المعاملات الصباحية للإسترليني، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ذكرت المواقع الإلكترونية لتلك البنوك أسعار الصرف على النحو التالي:

في المصرف المتحد، جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم، 27.87 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 28.09 جنيه.

وسجل في بنك قناة السويس 27.84 جنيه للشراء، و28.09 جنيه للبيع، وفي إيجي بنك، 27.83 جنيه للشراء و28.09 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، 27.81 جنيه للشراء، بينما البيع 28.06 جنيه.

وعبر شاشة أسعار العملات في بنك الإسكندرية، استقر سعر شراء الإسترليني عند 27.81 جنيه، و28.09 جنيهًا.

وفي البنك العربي الإفريقي، سجل نحو 27.84 جنيه للشراء، بينما البيع 28.05 جنيه، وفي بنك البركة 27.84 جنيه للشراء، و 28.09 جنيه للبيع.