إحالة المتهم بالترويج لبيع المخدرات عبر «فيسبوك» إلى الجنايات

أحالت جهات التحقيق أحد الأشخاص يدير صفحة لترويج المواد المخدرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى المحاكمة الجنائية، بعدما اعتراف المتهم خلال التحقيقات بإدارته الصفحة لترويج المواد المخدرة، وأنه يستخدم من موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للوصول إلى زبائنه.

صفحة تروج لبيع المواد المخدرة

وحول تفاصيل الواقعة، أوضحت الأجهزة الأمنية، رصد رجال الشرطة منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تروج لبيع المواد المخدرة، وعقب تقنيين الإجراءات، قام رجال الشرطة بضبط المتهم، وتبين أنه مقيم في منطقة بولاق الدكرور في الجيزة.

ضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش

وضبط رجال الشرطة المتهم، وبحوزته هاتف محمول يستخدمه في إدارة الصفحة، كما تم ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزته، وعقب مواجهته اعترف بإدارة تلك الصفحة لبيع المواد المخدرة بهدف الإتجار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الإتجار في المواد المخدرة

وكشف أيمن محفوظ المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، عن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة، طبقًا لنصوص المواد المذكورة في قانون العقوبات، موضحًا أن المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على أنه يعاقب كل من يمارس الإتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه.

وأشار «محفوظ» إلى أن المادة 34 من قانون العقوبات، نصت على عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع، والتي تصل إلى السجن المؤبد والإعدام في بعض الحالات.