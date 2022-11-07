«هشتاج جوزني» يتفوق على «فضل ونعمة» ويحقق 94 ألف جنيه إيرادات أمس الأحد

تفوق فيلم «هشتاج جوزني» على فيلم «فضل ونعمة» في دور العرض أمس، إذ حقق الأول 94 ألفًا و323 ألف جنيه، فيما حقق فيلم «فضل ونعمة» 94 ألفًا و263 ألف جنيه، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم هشتاج جوزني، يعرض في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، إذ يدور العمل في إطار رومانسي، ويشهد أول بطولة مطلقة لأمير المصري، ومايان السيد.

أحداث فيلم «هشتاج جوزني»

وتدور أحداث فيلم هشتاج جوزني في إطار من الكوميديا الرومانسية، حيث يتعرض الـ«دي چي» الشهير فارس لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفًا من فقدها بسبب حيلة تدبر له تؤدي إلى زواج أي فتاة يعترف لها بحبه.

أبطال فيلم «هشتاج جوزني»

ويشارك في بطولة فيلم «هشتاج جوزني» أمير المصري، ومايان السيد، وريهام الشنواني، وإسلام إبراهيم، وصابرين، وبيومي فؤاد، ومحمد محمود، ودينا، وسامي مغاوري، وحسام داغر، وإسماعيل فرغلي، ولبنى عزت، ومن محمد سمير مبروك، ومن إخراج عصام نصار.

أبطال فيلم «فضل ونعمة»

فيلم «فضل ونعمة» من بطولة كل من ماجد الكدواني وهند صبري ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، وياسمينا العبد، والطفل إسماعيل أحمد الجندي، وسما إبراهيم، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.