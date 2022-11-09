قطع المياه عن عدة مناطق في مدينة قنا.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بقنا، انقطاع المياه عن بعض المناطق بمدينة قنا؛ نظرًا لوجود كسر بخط طرد صرف صحي محطة الحصواية الرئيسية قطر 1000 مللي، والذي جرى إنشاؤه منذ عام 1986، وجار العمل حاليا بتركيب خط بديل.

الأماكن التي تتأثر بفترة الانقطاع

وأضافت شركة مياه الشرب في بيان، اليوم الأربعاء، أنه خلال الأيام الماضية، قامت بعمل مناورات على الخطوط البديلة لشبكات الصرف الصحي بمدينة قنا، لعدم تأثر مناطق غرب السكة وبعض مناطق شرق السكة بانقطاع المياه أثناء فترة الإصلاح، وعليه تم حصر المناطق التي ستتأثر بانقطاع المياه خلال فترة الإصلاح، وهي «الشئون - شارع 16 - شارع المعتقل - شارع الشيخ محسن - شارع مصنع المكرونة - الحصواية - الزبيدي - النحال - منطقة الحاكم العسكري - شارع مصر أسوان - المعنا».

وأشار البيان، إلى أنه سيتم العمل بإصلاح الخط القديم القائم حاليا اليوم من الساعة العاشرة مساءً حتى صباح الغد.

توفير احتياجات المواطنين من المياه

وأهابت الشركة بالمواطنين قاطني تلك المناطق توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح، وسيتم توفير سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة خلال فترة الإصلاح، لافتة إلى أنه للاستفسار وطلب سيارات المياه، الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.