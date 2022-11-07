قطع المياه عن عدة مناطق ببني سويف الأربعاء.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، عن قطع المياه عن مدينة سمسطا وقرى الشنطور ومازورا، لمدة 12 ساعة، الأربعاء المقبل من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساء، وذلك بسبب قيام الشركة بأعمال تطهير بمحطة مياه الشيخ عابد، طبقا لخطة التطهير الدورية التي تنفذها الشركة.

«مياه بني سويف» تعتذر للمواطنين

وتقدمت شركة المياه باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

مناقشة سير العمل بمحطات مياه بني سويف

وفي سياق آخر، عقدت المهندسة دينا عمر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب ببني سويف، اجتماعا مع مديري عموم الفروع ونوابهم وقطاع التشغيل والصيانة بالشركة لمتابعة سير العمل والوقوف على أي معوقات وحلها ومناقشة موجة سقوط الأمطار خلال الفترة السابقة والآثار والتداعيات التي ترتبت عليها والمتابعة الدورية والمستمرة لأداء جميع مواقع العمل بجميع فروع الشركة.

وأكدت على ضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية والتطهير المستمر والتشغيل الأمثل للمحطات والاهتمام بنظافتها، وضرورة تطبيق خطة التطهير الدورية للمحطات والالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية، مشددة على جودة العمل وحسن استغلال الموارد ما يؤدي إلى تطوير الأداء العام المطلوب من العاملين في بيئة عمل مريحة وفقاً لمعاير قياسية والارتقاء بسرعة الأداء الخدمي.