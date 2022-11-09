مهام أطقم الروبوتوكس في مستشفى شرم الشيخ الذكي.. منها مساعدة المرضى

قال محمد عبدالرحمن، مدير إقليمي بشركة روبوتوكس، إنّ الشركة معنية بالروبوتوكس وتمارس أعمالها في الخارج، حيث بدأت أعمالهم داخل مصر من خلال استراتيجية مع هيئة الرعاية الصحية، وشاركت الشركة في تحويل مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى خضراء وذكية لأول مرة في مصر وأفريقيا، موضحا أنّ الحلول التي تقدمها شركة روبوتوكس داخل منظومة الرعاية الصحية، تستهدف تسهيل حصول المريض على الخدمة الصحية، وتقليل الأضرار المتوقع حدوثها للعاملين أو للمرضى، كنقل العدوى من خلال تقليل التلامس خلال فترات الأوبئة.

تحسين الخدمات الصحية

وأضاف عبدالرحمن، في تصريحات أذاعتها القناة الأولى المصرية، على هامش مؤتمر COP27، أنّ مستشفى شرم الشيخ الدولي يضم بين موظفيه أطقم روبوتوكس، يؤدون العديد من المهام، بداية من استقبال المرضى وتعريفهم بالخدمات الموجودة داخل المستشفى وتسجيل عملية الدخول وكتابة البيانات، وإرشاده للقسم الذي يحتاج إلى تلقي العلاج به، مرورًا بنقل العينات والمعدات الطبية من غرف العمليات للمخازن ومن المخازن إلى غرف المرضى، لافتًا إلى أنّ العمل بالكامل يتم بصورة أوتوماتيكية داخل أروقة المستشفى.

حل بيئي للتعقيم داخل المستشفيات دون تدخل بشري

وأكمل المدير الإقليمي بشركة روبوتوكس، أنّ مستشفى شرم الشيخ الدولي يضم عاملين من الروبوتوكس يعملون بمجال التعقيم، مشيرًا إلى تركيز الشركة على استخدام الروبوتوكس بالتعقيم خلال مشاركتهم بمؤتمر المناخ COP27، كون الشركة حصلت على حل لعملية التعقيم يساعد على الحفاظ على البيئة باستخدام الأشعة فوق البنفسجية التي يعمل بها الروبوت، مؤكدًا أنّ هذه الأشعة صديقة للبيئة.