موعد مباراتي الأهلي والزمالك في ربع نهائي كأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة، استئناف مباريات ربع نهائي بطولة كأس مصر يومي 26 و27 نوفمبر 2022.

ربع نهائي كأس مصر

وتستعرض «الوطن» مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة كأس مصر، كما يلي:

- الزمالك × المصري: السبت 26 نوفمبر الساعة 5 مساء.

- الأهلي × المقاولون العرب: الأحد 27 نوفمبر، الساعة 5 مساء.

- بيراميدز × البنك الأهلي: الأحد 27 نوفمبر، الساعة 5 مساء.

موعد عودة الدوري 2022-2023

وتوقف الدوري المصري، الخميس الماضي ولمدة أسبوعين مقبلين، نظرا لانشغال مصر بمؤتمر المناخ العالمي، الذي يقام لأول مرة على أرض شرم الشيخ، وتستأنف مباريات الدوري الممتاز للموسم الكروي 2022-2023، يوم 23 نوفمبر بـ3 مباريات، بين 6 من فرق الدوري المصري، مؤجلة من منافسات الأسبوع الثالث للبطولة.

مباريات الدوري يوم 23 نوفمبر

- لقاء بين فيوتشر × أسوان.

- لقاء فاركو × الإسماعيلي.

- لقاء بيراميدز × البنك الأهلي.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الممتاز يوم 30 نوفمبر الحالي، من خلال عدة لقاءات مختلفة.

مباريات 30 نوفمبر 2022

حرس الحدود × بيراميدز: 3 عصرا.

البنك الأهلي × إنبي: 5 مساء.

لقاء الاتحاد × غزل المحلة: 7 مساء.

مباريات 1 ديسمبر 2022

- أسوان × فاركو: 3 عصرا.

- الداخلية × فيوتشر: 5 مساء.

- الزمالك × المصري: 7 مساء.

مباريات 2 ديسمبر2022

-المقاولون العرب × سيراميكا كليوباترا: الساعة 3 عصرا.

- الإسماعيلي × سموحة: الساعة 5 مساء.

- الأهلي × طلائع الجيش: الساعة 7 مساء.