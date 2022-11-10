حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 10-11-2022 عاطفيا ومهنيا

تتباين حركة الفلك والأبراج بشكل يومي، مما يؤدي لتغير الخريطة الفلكية اليومية لكل شخص حسب البرج السماوي الذي ينتمي لها شخص، حيث تتواجد الكواكب في فلك الأبراج السماوية المختلفة

أوضحت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حظك اليوم لكل برج من الاثني عشر برجا على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الحمل 10-11-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل يكون حظك اليوم.. أنت أكثر انفتاحا واستعدادا للجدال بهدوء وتبث روح الحماس من حولك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 10-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثالث يمدك بالحكمة التي تساعدك على تلخيص المواقف وتتخذ قرارات مناسبة.

حظك اليوم برج الثور 10-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال واليوم مناسب للتركيز على أمور مالية وإنجاز أعمال معلقة، فقط عليك أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الثور 10-11-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للتواصل بصورة أفضل مع من تحب ومناسب أيضا لإنجاز أعمال منزلية والقيام بواجبات عائلية، بشرط أن تحافظ على اللباقة.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-11-2022 على الصعيد المهني

تتحسن الأجواء وتحدد جيدا أهدافك وتجتهد، ويمدك الفلك بأفكار ممتازة.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك كل السحر والتألق والجاذبية وتستطيع أن تفتن الجنس الآخر.

حظك اليوم برج السرطان 10-11-2022 على الصعيد المهني

تجذبك المغامرة وتخيفك في نفس الوقت، واليوم عليك أن تتمهل ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم برج السرطان 10-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للعزلة وينفعك ذلك لمراجعة نفسك، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية وتجنب التعالي.

حظك اليوم برج الأسد 10-11-2022 على الصعيد المهني

تميل اليوم لدراسة مشروع يهمك وقد تلتقي بمن يساعدك.

حظك اليوم برج الأسد 10-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة إذا كنت متعاونا ومرنا مع من حولك.

حظك اليوم برج العذراء 10-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعمل بدقة وتتكيف مع المستجدات من حولك ولا تتذمر.

حظك اليوم برج العذراء 10-11-2022 على الصعيد العاطفي

تميل للعصبية وللتسرع في الغضب وعليك أن تحافظ على هدوء أعصابك.

حظك اليوم برج الميزان 10-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك أن تحقق مكاسب وتزن الأمور بعقلانية وتتوصل للحل الأمثل.

حظك اليوم برج الميزان 10-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم قوة سحر ويقظة ذهنية، ويساعدك ذلك على اكتشاف أمور خافية.

حظك اليوم برج العقرب 10-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على القيام بالدور المناسب في مختلف المواقف والوقت مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم برج العقرب 10-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في برجك يمدانك بحضور أخاذ ويعدانك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء، فقط لا تعلن خططك وأخبارك.

حظك اليوم برج القوس 10-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تتحكم في انفعالاتك، وانتبه لحقوقك وستحصل على الأفضل إذا صبرت.

حظك اليوم برج القوس 10-11-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تهتم بمعرفة ما ينتظره منك الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الجدي 10-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة الإيجابي يجعلك اليوم مستعدا لبذل جهود مضاعفة من أجل القيام بواجباتك.

حظك اليوم برج الجدي 10-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في وضع داعم ويساعدك ذلك على إصلاح أمورك، وتعيد تحديد أولوياتك، وقد تضع الأساس لبداية جديدة.

حظك اليوم برج الدلو 10-11-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمدك اليوم بطاقة كبيرة، واليوم تخطط وتنفذ بسهولة.

حظك اليوم برج الدلو 10-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يساعدك اليوم على توطيد علاقتك بالأحباب والأقارب وتتوافق معهم.

حظك اليوم برج الحوت 10-11-2022 على الصعيد المهني

المريخ في وضع معاكس.. تجنب التحديات واعتمد اليوم على سعة صدرك.

حظك اليوم برج الحوت 10-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك ويطالبك ذلك بأن تتمالك أعصابك كي تدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.