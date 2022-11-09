«الحسيني» يستنكر منع نهاد أبوالقمصان من الحديث في «العدالة المناخية»

استعرض الإعلامي يوسف الحسيني، ما حدث مع المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة «العدالة المناخية» على هامش قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، قائلا: «دي حاجة حصلت ولازم نتكلم فيها».

إدارة الجلسة جرت بشكل غريب

وأضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أن إدارة الجلسة غريبة، فمن المفترض أن يكون هناك متحدثين رئيسيين يتحدثون على المنصة عما يرغبون في البوح به ثم إعطاء مساحة وفرصة للحضور بنظام للتحدث.

وتابع: «مينفعش بقول أنا بشجع وأساعد وأحبذ على حرية الرأي والتعبير وأنا مش بعطي الرأي المخالف ليا في الرأي إنه يعبر عن رأيه، ودي حاجة غريبة جدا، وده مصطلح متناقض مع ذاته، وهي ديكتاتورية المعارضة، أو ديكتاتوية المختلف.. هي الناس اللي في القاعة مش من حقها تتكلم؟».

نهاد أبوالقمصان مخدتش حقها في الكلام

وواصل: «نهاد أبوالقمصان هي كمان ناشطة حقوقية بارزة ومحامية معروفة وتتحدث عن الحقوق والحريات وحرية الرأي والمرأة، مخدتش حق الكلام وسألت حد جاوبها؟ لأ، وناشطة أخرى من ضمن الحاضرين تتحدث بالإنجليزية سألت ليه مدتوش لنهاد إنها تتكلم ليه؟».