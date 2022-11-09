11 ألف شكوى لانقطاع المياه في 9 شهور.. إحصائيات «الخط الساخن» بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بقيادة المهندس خالد نصر، اليوم الأربعاء، إحصائيات عن شكاوى الخط الساخن 125 خلال الفترة من بداية شهر يناير 2022 إلى نهاية شهر سبتمبر 2022، وجاءت في المرتبة الأولى انقطاع المياه ثم «تسرب مياه – كسر بالخارج- حنفية حريق»، وكانت أقل الشكاوى من ضعف المياه وتسرب من داخل العقار وأقلها طلب سيارة مياه، مؤكدة أنها تقدم خدماتها للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

إحصائيات عن شكاوى الخط الساخن 125

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان لها، إحصائيات عن شكاوى الخط الساخن 125، أنه تلقي 11668 شكوى من انقطاع المياه، و3198 شكوى «تسرب مياه – كسر بالخارج- حنفية حريق» وكانت أقل الشكاوى من ضعف المياه بعدد 85 شكوى، و65 شكوى تسرب من داخل العقار وأقلها 47 شكوى طلب سيارة مياه.

خدمة مياه الشرب والصرف الصحي حق لكل مواطن

وتستهدف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الاهتمام بخدمة العملاء، مؤكدا أن خدمة مياه الشرب والصرف الصحي هي حق لكل مواطن وتستهدف توفير خدماتها وفقا للمعايير المصرية على أسس اقتصادية وتنموية مستدامةـ علاوة على الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتستهدف جودة المنتج وسرعة الأداءـ وسهولة الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة وذلك على مستوى 25 شركة تابعة لها في «القاهرة – المنوفية – الغربية –سوهاج- قنا- بني سويف- سيناء – الشرقية – صرف القاهرة – صرف الإسكندرية – الجيرة – ميته الإسكندرية – الفيوم- كفر الشيخ- مطروح – الأقصر – المنيا- أسوان – دمياط – البح الأحمر – أسيوط – الدقهلية – البحيرة – الغربية».