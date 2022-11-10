حظك اليوم برج الجدي الخميس 10-11-2022 عاطفيا ومهنيا

طفل برج الجدي من الشخصيات الجادة المحبة للدراسة والقراءة والجلوس مع من هم أكبر منه سنًا، مما يجعله يبدو أكبر من عمره الفعلي، فهو يفضل قضاء وقته في التعلم كل ما هو جديد.

وفيما يلي، نقدم لمحبي ومتابعي حركة الفلك والأبراج اليومية، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي اليومـ وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الجدي وفق خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» على المستوى العلمي والمهني، القمر في منزل الصحة الإيجابي يجعلك اليوم مستعدا لبذل جهود مضاعفة من أجل القيام بواجباتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنّ حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، فينوس وعطارد في وضع داعم ويساعدك ذلك على إصلاح أمورك، وتعيد تحديد أولوياتك، وقد تضع الأساس لبداية جديدة.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي: الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف.