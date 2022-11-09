إصابة 5 أشخاص في حادثين مروريين منفصلين بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، بينهم سائقين، إثر انقلاب سيارتين نصف نقل في حادثين منفصلين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركزي أبوقرقاص والمنيا.

انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة كل من: أسامه وجيه حسين 24 عاما، شقيقه محمد 28 عاما، حمدان محمد عطيه 21 عاما، بسحجات وكدمات واشتباه كسر بالعمود الفقري، وجميعهم يقيمون بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة بصحراوي أبوقرقاص

كما تلقى مدير الأمن إخطارًا آخر بانقلاب السيارة رقم 8673 ي س ا -نصف نقل، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مركز أبوقرقاص، بسبب اختلال عجلة القيادة مما أسفر عن إصابة كل من: عمرو سيد علي 24 عاما، سائق، يغيبوبه تامه، عبد النبي عبد الحميد 52 عاما سائق، بسحجات وكدمات، ويقيمان بمركز القوصية بمحافظة أسيوط وتم نقلهما لمستشفي ملوي العام لتلقي العلاج.