إصابة 7 أشخاص بينهم 4 سيدات في حادثين مروريين بالمنيا

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 سيدات، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة «ميكروباص» بالطريق الزراعي السريع بمركز المنيا، واصطدام سيارة «بتروسيكل» في مركز سمالوط.

تصادم سيارة بـ«تروسيكل» في طريق قرية أبوسيدهم

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الدخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة بتروسيكل بطريق قرية أبو سيدهم بمركز سمالوط، ما أسفر عن إصابة كل من: محمد بشاقي محمد 72 عامًا، شقيقه جمعه 75 عامًا، يقيمان بقرية داقوف، وهيام عبدالحكيم 36 عامًا، ممرضة تقيم بقرية 2، وتم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

انقلاب «ميكروباص» بالطريق الزراعي

كما تلقى مدير الأمن إخطارًا بانقلاب السيارة رقم 4516 ن ا د ميكروباص بالطريق الزراعي السريع، بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيمن، ما أسفر عن إصابة كل من: يوسف وهبه 45 عامًا سائق، أروى محمد صلاح 19 عامًا، طالبة، يقيمان بمركز أبوقرقاص، زينب حسين 53 عامًا، هاجر عايد محمود 21 عامًا، تقيمان بقرية بني أحمد الغربية، بمركز المنيا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.