رئيس وزراء البرتغال: أزمة أوكرانيا لا يجب أن تقلل من أهمية التصدي لتغير المناخ

شكر أنطونيو كوستا، رئيس وزراء البرتغال، الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة مصر وشعبها على حسن استضافة قمة المناخ cop 27، مؤكدا: «حالة الطوارئ المناخية أزمة تؤثر على الجميع اليوم، والأزمة في أوكرانيا لا يمكن أن تقلل من أهمية التصدي لتحديات تغير المناخ».

أنطونيو كوستا: الحرب أظهرت ضرورة التحول في مجال الطاقة

وأضاف «كوستا» خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP 27، أن أثار هذه الحرب بينت بشكل إضافي ضرورة تسريع التحول في مجال الطاقة، وتخفيض اعتمادنا على الوقود الأحفوري، مشيرا إلى أن الجميع يتأثر بالزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، ما يترك الملايين في حالة من الفقر في مجال الطاقة.

ولفت رئيس وزراء البرتغال، إلى أن بلاده بدأت في الاستثمار بالطاقات المتجددة قبل 15 سنة، وهي مثال يبين كيف أن الاستثمار في التحول يضمن تخفيض اعتمادنا ويجعلنا أكثر أمنا من ناحية الطاقة.

رئيس وزراء البرتغال: يجب أن نغادر شرم الشيخ برؤية واضحة

وأكد أنطونيو كوستا: «لا يمكن أن نتراجع عن التزاماتنا، ويجب أن نغادر شرم الشيخ برؤية واضحة تسمح لنا بالحصول على نتائج بشأن التخفيف والتمويل والتكيف واستعراض المساهمات المقررة وطنيا»، مشيرا إلى أن هذه الجهود يجب أن تقودها الدول المتقدمة؛ إذ أن بلاده لا تنسى التزاماتها، فالأهداف طموحة وتم التمكن من تحقيقها.

وشدد «كوستا» على أن بلده عزّزت هدف حياد الكربون بحلول عام 2050، مع الالتزام بدراسة جدوى تحقيق الهدف قبل ذلك في عام 2045، كما يجرى الاستثمار في الطاقات المتجددة، وهناك القدرة والطموح كي تصبح البرتغال مصدرة للطاقة الخضراء بدلا من كونها مصدرة للطاقة الأحفورية.