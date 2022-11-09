بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم 3 سيارات ودراجة نارية بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدتين في محافظة الدقهلية، اليوم، في حادث تصادم مروع وقع بين 3 سيارات ودراجة نارية على طريق المنصورة الدائري «ميت خميس – سندوب»، ما تسبب أيضًا في انقلاب مركبتين على الطريق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة وتبين إصابتهم بكسور، وانتقلت الأجهزة التنفيذية إلى مكان الحادث وأزالت آثارة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، يفيد بوصول بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة الدائري «سندوب- ميت خميس» أمام مساكن العبور.

تصادم 3 سيارات ملاكي ودراجة نارية

انتقلت مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان الحادث وبالفحص تبين تصادم 3 سيارات ملاكي يقودهها «طالب بكلية الحقوق، وصيدلي، وربة منزل» بالإضافة إلى دراجة نارية يستقلها شابين.

سبب وقوع حادث المنصورة

وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق السيارة رقم «د ور 8953» ويدعى «أدهم إبراهيم محمد، 20 سنة طالب بكلية الحقوق جامعة المنصورة، واصطدم من الخلف بالسيارة رقم «د ف ط 2531» ملاكي قيادة «أحمد محمد فتحي»، 45 سنة صيدلي، وهو ما تسبب في انحراف السيارة واصطدامها بكل من دراجة نارية دون لوحات معدنية يستقلها شابين، والسيارة رقم «د وب 2686» ملاكي مما تسبب في انقلابهما.

أسماء المصابين في حادث المنصورة

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بينهم سيدتين كانتا بالسيارة الثالثة، وهما: «سماح محمود إبراهيم»، 45 سنة ربة منزل، مصابة بنزيف بالفم والأنف، وبرفقتها «سامية محمد احمد سالم»، 45 سنة مصابة كدمات في الجسم، كما أصيب مستقلي الدراجة النارية وهما: «كريم أحمد محمد»، 21 سنة مقيم بقرية نقيطة، ومصاب بكدمات متفرقة، وبرفقته «عمار ياسر السيد»، 18 سنة طالب، ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة وإزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20329 لسنة 2022 جنح قسم أول المنصورة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.